Dopo Temptation Island 2021 per Tommaso Eletti potrebbero aprirsi le porte della Casa. L’ormai ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti è infatti dato come concorrente del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, il cui cast si sta definendo proprio in queste settimane.

A lanciare la bomba su uno dei personaggi più discussi di questa edizione del docs-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia Davide Maggio “Tommaso Eletti ha risposto ‘sì’ alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi – si legge sul suo sito – Avete capito bene: il ‘toy boy’ di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che tra i ‘vipponi’ che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”.

Tommaso Eletti, nuovo look dopo Temptation Island 2021

La conferma su Tommaso Eletti al GF Vip non è ancora arrivata e mentre la voce rimbomba ovunque l’ex volto di Temptation Island 2021 si fa vedere sempre più spesso su Instagram. E sbirciando il suo profilo è impossibile notare come abbia cambiato decisamente look rispetto a quando faceva scenate di gelosia al villaggio dell’Is Morus Relais per poi lasciarsi tentare dalla single Giulia. E dunque chiudere al falò con Valentina.





A Temptation Island 2021 il pubblico ha sempre visto Tommaso Eletti in versione molto casual, con maxi felpe col cappuccio, t-shirt colorate, jeans strappati e giacche a vento ma ora ha stravolto il suo guardaroba. Da Instagram lo vediamo spesso con i suoi vecchi compagni d’avventura e queste foto rivelano un nuovo stile fatto di camicie variopinte a maniche corte, pantaloni skinny e mini occhiali da sole anche di sera.

Non solo un drastico cambiamento di armadio. La ‘svolta fashion’ dell’ex fidanzato di Valentina passa anche per i capelli. A Temptation Island 2021 il pubblico si era abituato a vederlo con dei ricci folti e vaporosi lasciati “al naturale”. Ora invece Tommaso Eletti tira tutta la sua chioma, che però è ancora lunga, all’indietro con il gel, lasciando così il viso completamente scoperto. Beh, rispetto a come l’abbiamo conosciuto in tv oggi sembra decisamente un altro.