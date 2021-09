Tommaso Eletti è entrato al GF Vip 6 nel corso della prima puntata, dunque col primo gruppo di vipponi e nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tre giorni dopo però, alla fine del secondo appuntamento col reality di Alfonso Signorini, è finito in nomination con Francesca Cipriani. C’è una novità nel meccanismo delle nomination quest’anno.

Oltre al concorrente preferito (i più votati hanno guadagnato l’immunità, quindi Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro) si sono aggiunti i preferiti delle opinioniste: Adriana Volpe ha reso immune le principesse Selassié, Sonia Bruganelli invece Soleil Sorge. Tommaso Eletti e Francesca Cipriani, invece, sono risultati i più votati dal gruppo. Loro non lo sanno, ma quello aperto dal conduttore è stato un televoto non eliminatorio ma che decreterà il primo nominato della prossima settimana.

Tommaso Eletti ripreso: “Non si può fare al GF Vip 6”

La reazione di Tommaso Eletti alla notizia? In realtà non lo ha particolarmente toccato, anzi. A fine diretta, l’ex volto di Temptation Island ha confessato che vorrebbe uscire dalla Casa. “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto – ha detto Tommaso Eletti nella notte – Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi… Io qua non mi sento a mio agio”.





“Ma non con le persone, eh – ha precisato Tommaso Eletti – Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”. Sono passati pochi giorni da questo sfogo e l’ex Temptation Island è ancora nella Casa e sta entrando in confidenza con gli altri inquilini. Ma è stato più e più volte ripreso dalla produzione per un motivo che sta facendo discutere il pubblico più social.

A quanto pare non è più consentito indossare gli occhiali da sole in Casa. Si è capito dopo che Tommaso Eletti è stato più volte sgridato ad alta voce dalla produzione del programma: “Tommaso, gli occhiali non si indossano in casa”, ha detto la regia al concorrente. Ma è una nuova regola? Perché in tanti però hanno ricordato come nella precedente edizione Elisabetta Gregoraci fosse solita indossarli e non solo lei soprattutto per proteggersi dalle luci artificiali molto forti durante le prime ore del mattino.