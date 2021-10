Colpo di scena durante l’ultima puntata di Tagadà. Imabrazzo senza precedenti nel programma di La7. Protagonista, passivo, di questo follia televisiva, Matteo Bassetti. Il medico è in collegamento con la conduttrice Tiziana Panella ma durante il suo intervento succede l’impensabile. L’infettivologo del San Martino di Genova parla quando a un certo punto si sente qualcosa. A raccontarlo è Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

“Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo rosicchiato e rosicchieremo ancora”, dice Bassetti mentre si sente qualcosa che si lascia andare a un’emissione brusca e rumorosa di aria proveniente dallo stomaco.In altre parole, un rutto di dimensioni bibliche. Ma chi è il responsabile? Nessuno lo sa. Visibile tuttavia lo sgomento di Tiziana Panella che fa un gesto alla regia di tagliare. Il problema ‘audio’ però sembra soltanto in studio, forse con un altro collegamento e Matteo Bassetti non si accorge di nulla e continua a parlare.

“C’è qualcuno che oltre a rosicchiare ha pure digerito”, commenta Vanessa Incontrada. Poi la stoccata a Tiziana Panella: “Simili uscite sarebbero più adatte a un altro programma… L’Aria che tira”. Risate a crepapelle a Striscia. Che poi parliamoci chiaro, ultimamente episodi del genere non sono la prima volta che accadono, soprattutto con il proliferare – causa Covid – di collegamenti da casa.





Spesso e volentieri si vedono parenti parlare o passare dietro alle spalle dell’intervistato senza che si accorga, ma anche scene ben peggiori. Come dimenticarsi le gaffe commesse da chi crede di avere audio e video spenti. Ma per il momento non era mai capitato di ascoltare un bel rutto in diretta con Tiziana Panella.

Chissà se nei prossimi giorni qualcuno ci dirà chi è il responsabile. Molto probabilmente invece Tiziana Panella glisserà sull’accaduto come se non fosse successo, anche perché in fondo, nel contesto della trasmissione, in effetti non è che sia così rilevante. Però ci ha fatto ridere, questo è poco ma sicuro.