“Ha tirato l’acqua addosso alla prof”. Amici 23, panico in studio. È successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione di Amici 23 che andrà in onda domenica 28 gennaio 2024. Chi era presente ha raccontato di colpi di scena choc e qualche discussione un po’ troppo sopra le righe. Eppure c’è stato un momento in particolare che ha lasciato tutti senza parole. Agli occhi di molti si è trattato di un vero e proprio incidente inaspettato.

>> “Così niente Serale”. Amici 23, Emanuel Lo avverte l’allievo top: è con un piede fuori dal programma

Anna Pettinelli, in un momento di discussione, ha tirato dell’acqua addosso a Lorella Cuccarini. Ma perché l’ha fatto? Arriviamoci con ordine. Nel corso dell’episodio, i giudici della competizione canora, Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, hanno espresso prevalentemente pareri positivi sugli studenti. Tuttavia, le tensioni sono aumentate quando è arrivato il momento di discutere i compiti assegnati agli studenti dai vari insegnanti.





“Ha tirato l’acqua addosso alla prof”. Amici, panico in studio

Uno degli studenti, Petit, ha eseguito un compito assegnato da Anna Pettinelli, che consisteva in una performance di Rock and Roll con un elemento in napoletano. Pettinelli ha espresso la sua soddisfazione per l’esecuzione, assegnando a Petit un punteggio di 7.5. La discussione si è infiammata quando Rudy Zerbi ha accusato Pettinelli di assegnare compiti non per il bene degli studenti, ma per cercare di ottenere attenzione personale.

Di tutta risposta, la Pettinelli si è alzata con una bottiglia d’acqua in mano, ma invece di colpire Zerbi (non crediamo volesse davvero farlo, ndr), ha accidentalmente bagnato la Cuccarini. Ma non è finita, perché questo incidente ha seguito un altro litigio tra Pettinelli e Cuccarini riguardante un compito assegnato a un altro studente, Mida.

Anna Pettinelli aveva dato all’allieva alcune parole da includere in una canzone, ma Lorella Cuccarini ha criticato il compito, affermando che “non aveva senso”. Mida, dopo aver ricevuto un punteggio di 4, ha risposto: “Quando lei mi assegnerà compiti sensati, allora io scriverò cose sensate”. Amen.

Leggi anche: “No, anche lei”. Amici 23, l’allieva non si presenta: si rischia un altro caso Mew?