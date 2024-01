Amici 23, dopo lo scontro tea Mida e Holden dei giorni scorsi la situazione sembra essere tornata alla normalità. Ieri gli allievi sono stati puniti e durissime erano state le parole della maestra Celentano. “Siete irrispettosi, maleducati e arroganti. Sono 4 mesi che continuiamo a dire le stesse cose e continuate a vivere in un modo incivile. Io non ne posso più! Io, come gli altri professori, siamo stanchi di doverci trovare ancora qui a dire le solite cose. Non se ne può più! Un provvedimento ok, l’altro provvedimento ok, adesso basta! Basta perché non voglio assolutamente più tornare su questo discorso”.

>> “Perché di nuovo insieme”. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, la conferma e quel segreto appena svelato

Intanto oggi, per uno dei concorrenti più amati, è stato un momento difficile. Il maestro Emanuel Lo lo ha invitato ad allenarsi meglio perché altrimenti potrebbe non arrivare al Serale. Da Kumo Emanuel si aspetto molto, e poco impegno come quello che il maestro ha percepito potrebbero voler dire avere un piede fuori da Amici. Kumo è uno dei beniamini dell’edizione. A colpire oltre il suo talento la sua storia. Era stato proprio lui a raccontarla: “Mi fa piacere che mi chiamino Kumo, fa parte della mia storia. Questo nome viene dal mio passato. Ho fatto un incidente quattro o cinque anni fa e ho perso un rene”.





Amici 23, Kumo a rischio eliminazione: il ballerino avvertito

“Ho passato minuti terribili sia in ambulanza che in ospedale perché ho rischiato di morire. Dentro alla mia stanza ho avuto delle visioni, vedevo ragni e, poi, mi sono trovato da solo in stanza, senza la mia famiglia perché, dato che, avevo avuto un collasso polmonare, i miei genitori non potevano venirmi a trovare perché c’era il rischio che, involontariamente, mi trasmettessero qualcosa”.

Kumo è stato accostato a Giulia Stabile. Di questo flirt, non confermato, ne era sicuro il gossip che parlava di un’amicizia molto particolare con il bellissimo allievo di Amici 23. Dopo Sangiovanni, e il dolore per una relazione finita in maniera inaspettata, la ballerina, presentatrice e vincitrice del programma nell’edizione di tre anni fa sembra aver trovato l’amore. Sarà vero?

Il pubblico ha le idee chiare: “Emanuel, devi portare Kumo per forza. È quello che sta dimostrando di avere più talento”. E ancora: “Tutti fuori, ma non Kumo”. Ma ci sono anche voci contrarie: “Lucia è la più completa sotto ogni punto di vista tra i ballerini di quest anno. Tecnica, movimento, personalità, memoria, versatilità. Le stanno dietro solo Dustin e Marisol. Il resto non è allo stesso livello di questi tre e chiunque arrivo in finale al posto loro sarà in modo immeritato”.