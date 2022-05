Tina Cipollari a Uomini e Donne è una colonna portate da ormai tantissimi anni. Maria De Filippi punta davvero tutto su di lei e sul collega Gianni Sperti, visto che sono opinionisti impeccabili, che svolgono il loro compito nel migliore dei modi. Ma qualcosa è successo stavolta e a far rumore è stata una notizia legata proprio alla Vamp. A riportare tutto è stato il sito Isa e Chia, che in anteprima è riuscito a sapere cosa è accaduto durante la registrazione della puntata del dating show, avvenuta l’11 maggio.

Di Tina Cipollari e Uomini e Donne si è discusso anche in una delle ultime puntate del programma. Biagio Di Maro l’ha attaccata: “Tu a me non mi piaci come donna. Mi piace la faccia, ma sotto non mi piaci”, ha ribattuto Biagio, sottolineando quindi che si salva solo la faccia non il corpo. Apriti cielo, soprattutto sui social. Ma anche Maria De Filippi ha ripreso il cavaliere: “Biagio ma è maleducazione, come fai a dire a una donna una cosa del genere”. Ma vediamo ora qual è stata la novità.





Tina Cipollari assente nella registrazione di Uomini e Donne

Ci sono state numerose notizie relative alla registrazione della puntata di Uomini e Donne, ma è su Tina Cipollari che le attenzioni maggiori si sono concentrate. Sta di fatto comunque che ci sono state brutte notizie anche per la dama torinese Gemma Galgani, la quale ha avuto un’uscita col cavaliere Maurizio, che non ha dato i frutti sperati. Lei stessa avrebbe ammesso di non essere interessata all’uomo e quindi anche stavolta non è scoccata la scintilla giusta affinché potesse nascere una relazione.

Stando a quanto riferito in anteprima da Isa e Chia, Tina Cipollari non ha preso parte alla registrazione della puntata di Uomini e Donne. Immediatamente la notizia è stata riferita in maniera pubblica e si è in attesa di scoprire qualcosa in più. Infatti, non sono state rivelate le ragioni della sua mancata presenza all’interno dello studio del dating show. Staremo a vedere se Maria De Filippi o la stessa produzione forniranno qualche spiegazione in merito a questa improvvisa defezione.

Altre anticipazioni hanno fatto riferimento al fatto che durante l’esterna di Veronica e Andrea è andata in onda la canzone “Fai rumore” di Diodato. Un episodio che ha fatto scoppiare in lacrime Riccardo Guarnieri. Riccardo ha lasciato lo studio. Rincorso da Ida è tornato. Successivamente, Ida e Riccardo hanno ballato da soli al centro studio e, entrambi erano commossi.

