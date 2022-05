A UeD Tina Cipollari è sempre protagonista ma nell’ultima puntata andata in onda è stata offesa da uno dei volti del programma ed è dovuta intervenire anche Maria De Filippi. Al centro dello studio, e dell’attenzione, ancora una volta Biagio Di Maro, che è uscito con una nuova dama, Sylviane.

Tina Cipollari ha commentato in modo negativo questa frequentazione – o meglio l’atteggiamento di Biagio nel dating show – e ne è nato un battibecco. La Vamp e il cavaliere non sono certo nuovi a discussioni ma questa volta lui si è lasciato andare a un’offesa che non è passata inosservata.





Tina Cipollari offesa a UeD: interviene Maria

Tutto è iniziato quando Tina Cipollari ha accusato il cavaliere di seguire un po’ lo stesso “copione” con le dame che inizia a conoscere a UeD. “Io dico, ma che ci troveranno le donne in te. Che fascino hai?”, ha detto l’opinionista puntando il dito contro il cavaliere napoletano, che da mesi cerca la sua anima gemella in studio.

E qui è arrivata l’offesa: ”Tu a me non mi piaci come donna. Mi piace la faccia, ma sotto non mi piaci”, ha ribattuto Biagio, sottolineando quindi che di Tina Cipollari “salva” solo la faccia non il corpo. Apriti cielo, soprattutto sui social. Ma anche Maria De Filippi ha ripreso il cavaliere: “Biagio ma è maleducazione, come fai a dire a una donna una cosa del genere”.

Lui ha provato a difendersi tirando in ballo le tante offese ricevute da Tina Cipollari a UeD, l’opinionista ha sottolineato di non essere toccata da queste frasi di Biagio. In rete, invece, le critiche feroci non sono mancate, al punto che in tanti lo vorrebbero fuori dalla trasmissione: ”Biagio non ci sono parole, dopo questa battuta va cacciato”e “La bassezza di Biagio, fuori subito. Tina non si tocca”, si legge.

