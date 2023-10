E Tina Cipollari esagera a Uomini e Donne. Succede tutto dopo un colpo di scena in studio che riguarda Gemma Galgani. Il pubblico di Maria De Filippi sa bene che questa stagione è iniziata con una nuova frequentazione per la dama storica. Con Maurizio, il cavaliere che però ora sta frequentando anche un’altra protagonista del parterre femminile, Elena. E si sta trovando bene con quest’ultima. “È una persona che ha un vissuto pesante, un po’ come il mio”, ha spiegato.

Ma ovviamente si voleva sapere di più e Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno incalzato, fino a quando il cavaliere ha ammesso che non c’è stato nulla: “Non è scattata la scintilla. Per me era importante uscire con lei. Era anche per capire se il problema ero io o meno. Forse non sono ancora pronto a fare un passo oltre”. Ma la spiegazione non ha soddisfatto l’opinionista di Uomini e Donne, che è voluta andare più a fondo.

UeD, Tina Cipollari esagera. E Maria De Filippi la blocca

A quel punto, infatti, Tina Cipollari ha preso la parola. “È un blocco suo personale… Ma è un blocco psicologico o è un blocco fisico proprio? Perché c’è da distinguere le due cose. Se è psicologico avrai bisogno di uno psicologo, se è fisico ci sono tanti modi”, ha detto al cavaliere.

Nemmeno il tempo di finire la frase che Gianni Sperti è scoppiato a ridere, mentre Maria De Filippi ha provato a bloccare la sua opinionista. Maurizio, allora, ha confessato che non esce con una donna da aprile e Tina Cipollari, nonostante le richiesta della conduttrice che le ha urlato “Tinaaaa!”, ha insistito: “Vuol dire che non hai avuto rapporti intimi?”.

E ha tuonato Maria De Filippi: “Non fare queste indagini su…”. Dopo un dibattito, alla fine, il cavaliere ha spiegato che la prossima uscita con Gemma Galgani non si potrà fare: “Avevamo in programma un’altra spedizione toscana, ma in questo momento c’è qualche difficoltà. Chi stava organizzando questa cosa ha avuto problemi”. Ma ha assicurato che ci sarà un’altra occasione per trascorrere un weekend insieme alla dama torinese.