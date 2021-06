“Addio a Uomini e Donne”. Tina Cipollari, la notizia è una vera bomba. Perché lascia Maria De Filippi

Con le sue battute, la sua ironia e le velenoseopinioni, Tina Cipollari è diventato il volto per eccellenza di “Uomini e Donne”, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo, la ‘vamp’ si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio e dagli outfit caratterizzati da paillettes, variopinti boa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe.

Tina Cipollari ottiene in breve tempo un grande successo popolare e spesso è ospite di programmi Mediaset come “Buona domenica”. Proprio grazie al programma di Maria De Filippi Tina Cipollari incontra l’amore. Durante il trono di Zaida, infatti, Kikò Nalli riuscì a conquistare la vamp e dal loro matrimonio sono nati tre bambini. Nel 2003, dopo solo un anno di relazione, la coppia ha avuto il primo figlio, Mattias. Nel 2006 è nato il secondogenito di Tina Cipollari e Kikò, Francesco. Solamente un anno dopo poi è nato il terzo figlio, Gianluca.

Nel 2017, dopo la partecipazione di Tina Cipollari al game show di Rai Uno ‘’Pechino Express’’, arriva la notizia della separazione. La vita di Tina prosegue tra tv e figli e nel giungo del 2018, l’opinionista di ‘’Uomini e Donne’’ intraprende una relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, per il quale potrebbe lasciare ‘’Uomini e Donne’’. A lanciare la bomba è il settimanale Nuovo Tv.





“Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e Donne e a trasferirsi a Firenze“, si legge. Dopo due anni di relazione Tina Cipollari e Vincenzo si erano lasciati ed era stata proprio la colonna portante di Uomini e Donne ad annunciarlo sui social.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”, aveva scritto, poi il ritorno di fiamma a fine 2020.