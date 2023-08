Tina Cipollari e Giorgio Manetti, scontro durissimo. Un botta e risposta decisamente inaspettato per chi segue Uomini e Donne è andato in scena nei giorni scorsi perché da tempo immemore l’opinionista e l’ex cavaliere sono – ormai erano – amici. Durante il periodo trascorso del Gabbiano nel parterre del trono over, infatti, i due si sono spesso dichiarati stima reciproca. Erano anche molto complici, specie quando c’era da andare contro la storica nemica di lei ed ex di lui, ovvero Gemma Galgani.

Si chiamavano anche “passerotto” e “passerottino” in studio ma anche fuori, lontani dalle telecamere, era proseguito questo rapporto di amicizia. Come visto anche sui social, Tina Cipollari era solita fare visita a Giorgio Manetti quando andava a trovare a Firenze l’ex compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara. Per questo motivo tanti fan di Uomini e Donne sono rimasti a dir poco sorpresi nel leggere le recenti dichiarazioni del Gabbiano contro la Vamp.

Tina Cipollari e Giorgio Manetti, perché hanno litigato

Per chi si fosse perso questo passaggio, nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa a TAG24, Giorgio Manetti ha definito Tina Cipollari una “bulla” che dovrebbe essere cacciata da Mediaset, considerando le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi. A questa uscita, ribadiamo inaspettata per molti, l’opinionista ha subito replicato.

In una Storia Instagram non solo ha assicurato il suo ritorno a UeD, ma ha anche definito l’ex cavaliere un “irriconoscente”. E qui si scopre il retroscena: cosa c’è dietro, quando e perché hanno litigato al punto da inviarsi frecciatine in pubblico? A svelare i motivi della fine di questa amicizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

“Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e l’ex cavaliere toscano si mostravano affiatati e amici sui social e in televisione – scrive Venza – Il rapporto si è pian piano sgretolato e Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla”.