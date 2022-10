“Vergogna”. Tina Cipollari, clamoroso schiaffo a Tu sì que vales: la decisione della produzione indigna

Tina Cipollari cancellata da Tu si que vales. La focosa e simpatica opinionista di Uomini e Donne è diventata uno dei personaggi più amati – e chiacchierati – della tv. Nel corso degli anni si è affermata come un componente inamovibile del dating show di Maria De Filippi. Ormai i suoi scontri con Gemma Galgani, e non solo, sono entrati a far parte della storia del tubo catodico. E pensare che, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Tina era una donna completamente diversa, come ha raccontato lei stessa.

A Chi Magazine Tina Cipollari ha rivelato: “Ho lasciato che mi trasformassero. Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano ‘Ma sei sicura?’. Sì, ero sicura. Volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi io. Siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori”. L’opinionista avrebbe dovuto partecipare alla puntata di ieri, sabato 29 ottobre, di Tu si que vales, ma qualcosa è andato storto.

Tina Cipollari tagliata dalla puntata di Tu si que vales

Tina Cipollari si trovava dietro le quinte del programma di Canale5, ma evidentemente l’attesa si è fatta troppo lunga. L’opinionista ha aspettato, poi però ha perso la pazienza e si è stizzita. Anzi, diciamo che si è infuriata: “Penso che sto per entrare. O entro adesso o vado a casa, decidete voi”. Nel frattempo i telespettatori non vedevano l’ora di scoprire cosa avrebbe combinato durante la puntata.

Alla fine, tuttavia, la partecipazione di Tina Cipollari a Tu si que vales si è trasformata in un mistero. L’opinionista avrebbe dovuto parlare del suo ultimo libro “Piume di struzzo”, dopo averlo già presentato a Verissimo da Silvia Toffanin. Ma il suo intervento, a patto che sia davvero avvenuto, non è stato mandato in onda. Visto che il programma è registrato non è chiaro se la sua partecipazione verrà mandata in onda prossimamente, ma intanto il pubblico, dopo aver atteso fino all’una di notte, è rimasto a bocca asciutta.

Passando a Uomini e Donne ci sono novità per il ponte di Ognissanti. I due appuntamenti previsti, infatti, salteranno. Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre 2022 non andranno in onda le nuove puntate del talk show dei sentimenti. Al loro posto due film sentimentali che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 circa.

