“Ha avuto un incidente”. Tina Cipollari con l’occhio bendato. “È successo in casa all’improvviso”

Cosa è successo a Tina Cipollari? I fan sono preoccupati e a vedere le ultime foto disponibili dell’opinionista di Uomini e Donne ne hanno ben donde. Da ormai anni la vulcanica e genuina viterbese è diventato un volto noto della televisione. Le sue battute, le sue sfuriate, i suoi ‘scontri’ con Gemma Galgani, suo acerrima rivale, sono diventati virali, tanto per usare un termine social. La sua simpatia e la sua verve sono un marchio di fabbrica e ogni sua apparizione è sempre attesa con curiosità?

Con chi se la prenderà stavolta? Le sue ultime assenze si sono fatte sentire, ma fortunatamente, dopo aver sbrigato alcune questioni personali, Tina Cipollari era tornata a far sorridere e discutere con le sue opinioni. Ora, però, a quanto pare Tina ha dovuto affrontare un momento delicato. Nell’ultimo numero di “Nuovo”, infatti, l’opinionista di UeD appare con una vistosa benda sull’occhio. Ma cosa le è capitato?

Ebbene proprio un giornalista del noto settimanale ha indagato sulla questione e alla fine la verità è venuta a galla. Chiedendo ad una persona vicina a Tina Cipollari perché la vip avesse avesse una vistosa benda sull’occhio il mistero è stato presto svelato. La fonte ha infatti rivelato che Tina ha avuto un piccolo incidente domestico: “Era ai fornelli e le è andata una goccia d’olio bollente sulla palpebra”. Ahi ahi, ci immaginiamo il dolore!





La stessa persona vicina a Tina Cipollari ha poi spiegato che, dopo l’incidente, la vip è dovuta correre in ospedale. E qui l’opinionista di Uomini e Donne è stata prontamente medicata. In un secondo momento le è stata applicata la benda sia per proteggerla dal sole sia per consentire alla ferita di guarire senza infettarsi. Ovviamente in molti si chiedono come sta adesso Tina. E la risposta è arrivata proprio dalla diretta interessata.

“Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura” ha spiegato Tina Cipollari. Certo il caldo di questi giorni non è proprio l’ideale per indossare una benda. Ma, come dire, poteva andare peggio. In ogni caso di sicuro l’opinionista non ha perso lo spirito e la voglia di scherzare. Ha infatti commentato l’accaduto con la sua consueta ironia: “Con Gemma sempre davanti agli occhi era il minimo”.