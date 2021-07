Tina Cipollari è in vacanza e si è guadagnata con merito questo relax assoluto, dopo un anno molto intenso che l’ha vista protagonista a ‘Uomini e Donne’ in scontri accesissimi con l’acerrima nemica Gemma Galgani. Ma nemmeno dai luoghi dell’estate può stare completamente tranquilla, infatti è stata accusata di essersi rifatta da alcuni utenti, i quali hanno analizzato con attenzione la nuova immagine. E le polemiche sono divampate in pochissimo tempo, scatenando tantissime reazioni.

Qualche giorno fa è stata invece comunicata la notizia di un incidente per l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Nell’ultimo numero di “Nuovo”, infatti, l’opinionista di UeD appare con una vistosa benda sull’occhio. La fonte ha infatti rivelato che Tina ha avuto un piccolo incidente domestico: “Era ai fornelli e le è andata una goccia d’olio bollente sulla palpebra”. Ahi ahi, ci immaginiamo il dolore! Ma fortunatamente si è ripresa a tempo di record, prima di finire in questa bufera inattesa.

Da alcuni giorni Tina Cipollari ha deciso di girare il Mediterraneo con una nave da crociera, quindi un’esperienza davvero unica e magica. Ha pubblicato alcuni post e alcune storie sul suo profilo Instagram nelle quali si è immortalata, mentre è intenta a divertirsi prima di ricominciare a lavorare a settembre. Ma in una delle istantanee postate online, è stata presa di mira visto che sono stati notati dei rigonfiamenti che hanno fatto pensare ad un intervento estetico per apportare qualche ritocchino.





Nello scatto di Tina Cipollari c’è lei con degli occhiali da sole di colore rosa, i capelli legati ed è immersa in una vasca idromassaggio. Alcuni hanno però osservato che è sembrata parecchio gonfia e hanno commentato: “Ma allora si è rifatta”. Non sono nemmeno mancati i complimenti da parte di altri follower, che hanno puntato l’attenzione sul suo seno e sulla sua bellezza estetica. Chissà se lei vorrà replicare o meno a coloro che l’hanno accusata di essere ricorsa al classico ritocchino.

Intanto, dopo tante voci mai confermate, Dagospia svela che Tina Cipollari ci sarà eccome a settembre. Nella rubrica A lume di candela di Dago si legge infatti che quella circolata nei giorni scorsi è solo una fake news. L’ennesima, perché non è la prima volta che viene diffusa. Spesso tra una stagione e l’altra si parla di un addio a UeD dell’opinionista. Quindi, terrà ancora compagnia a tantissimi telespettatori.