Giorno dopo giorno arrivano informazioni su tutti i conduttori della tv statale, anche perché sono stati fatti diversi cambiamenti e tanti altri potrebbero essercene ancora. L’ultimo ad essere coinvolto nelle indiscrezioni di stampa è stato Tiberio Timperi, infatti dovrebbe condurre una nuova trasmissione in sostituzione di una sua famosa collega. E per lui sarebbe dunque un’esperienza professionale molto importante.

Non possiamo darvi questa notizia con i crismi dell’ufficialità, non essendoci ancora un comunicato della Rai, ma Tiberio Timperi sembra sempre più vicino a presentare questa nuova trasmissione. E l’altra notizia è che non sarà solo, visto che sarebbe stata scelta una presentatrice affermata che lo supporterebbe nel corso dell’avventura tv. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe fare tra pochi mesi.

Tiberio Timperi, per lui pronta una nuova trasmissione

Ne sono stati fatti tanti di nomi per prendere il posto di Serena Bortone, che non sarà più al timone di Oggi è un altro giorno salvo improbabili dietrofront, ma stavolta quello di Tiberio Timperi sembra essere il più forte. Lui andrebbe quindi a sostituirla nel pomeriggio di Rai1 con una nuova trasmissione, ma non è ancora dato sapere quale. Ciò che è certo, stando al settimanale Vero che ha dato in anteprima la notizia, è che il programma sarà totalmente diverso.

Sempre secondo Vero, al fianco di Timperi vedremmo Roberta Capua, con la quale ha condiviso dei programmi in passato: Mezzogiorno in Famiglia e Mattina in Famiglia. Tornerebbero dunque a comporre questa coppia televisiva, dalla quale la Rai si aspetterebbe risultati soddisfacenti. La decisione definitiva sarà presa il 7 luglio, quando la tv di Stato ufficializzerà tutti i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Tiberio Timperi, 58 anni, conduce Unomattina in famiglia dal 2019, mentre quest’anno farà Unomattina Estate. Nel 2018 e 2019 ha anche presentato La vita in diretta e nel 2021 e 2022 è stato alla guida di Telethon.