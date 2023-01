Tornano le inchieste di Luca Abete, storico inviato di Striscia la notizia. Questa volta si è occupato degli “equilibaristi”, cioè un lavoro pericoloso, per il quale i camerieri girano in bicicletta reggendo vassoi con caffè e bevande varie come si legge sul sito del tg satirico di Antonio Ricci. Abete si è recato ad Afragola, in provincia di Napoli, per documentare quanto accade: “Insomma a Napoli che chi ha inventato il mestiere dell’equilibarista, creativo sicuramente, ma lontano da ogni garanzia di sicurezza sui posti di lavoro”.

E ad Afragola ha trovato un barista in bicicletta che fa le consegne, mentre guida con una mano e nell’altra mantiene un vassoio. Si sente dire che il barista fa sempre le consegne in questo modo. Allora Abete si reca nel bar dove lavora l’equilibarista e propone al titolare del locale di utilizzare uno “speciale” vassoio, un vassoio da pedalata che è incollato alla mano. L’inviato del tg satirico propone questo strumento, ma la reazione dell’uomo è sconsiderata e sfocia nella violenza.

Leggi anche: “Bastonate in faccia”. Choc a Striscia la Notizia, aggredito Max Laudadio: ricoverato in ospedale





Striscia la notizia, Luca Abete aggredito a schiaffi

Infatti inizialmente chiede a Luca Abete di andarsene, poi la situazione degenera e gli dice: “Vattene perché ora non scherziamo più”. “Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!”, ha urlato l’uomo all’inviato di Striscia la notizia Luca Abete. Poi si è scagliato contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto. Abete scappa via insieme all’operatore e si sente ancora urlare: “Ti uccido”.

“A me sembrava una bella idea, ma talvolta le novità vengono accolte con scetticismo”, è il commento amaro di Luca Abete con cui conclude il servizio. Non è la prima volta che l’inviato di Striscia la notizia viene aggredito. Prima di Natale, infatti, il tg satirico aveva trasmesso l’inchiesta dell’inviato sul commercio di pillole con presunti effetti dimagranti, vendute illegalmente via social da improvvisate dietologhe influencer. Veniva anche prescritta la dieta da seguire oltre a garantire perdite di peso in tempi rapidi.

La troupe del tg satirico si era recata a Napoli da una di queste dietiste-influencer che vantava di avere grandi quantitativi di un prodotto assolutamente illegale in Italia e che può causare problemi di salute. Dopo aver mandato un’attrice, che si era finta interessata all’acquisto, l’inviato di Striscia la notizia aveva intercettato la venditrice che ha iniziato a prendere a schiaffi l’inviato e lo copre di e minacce. “Ti distruggo! Fate pena”. Non aveva ricevuto un trattamento migliore l’attrice: “Sei una bastarda. Pu**ana!”.