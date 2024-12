“Adesso ti tiro una scarpa”. Ballando con le Stelle, Nargi on fire. La bellissima papabile vincitrice del programma di Milly Carlucci è in piena trans agonistica per questa attesissima finale. E c’è da dire che la meravigliosa Federica Nargi, nota al grande pubblico come ex velina di Striscia la Notizia, ha intrapreso un percorso significativo nell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione al programma di Milly Carlucci ha messo in luce non solo le sue doti artistiche, ma anche la sua determinazione e capacità di affrontare sfide personali e professionali.

Sin dalle prime puntate, Federica ha mostrato un notevole talento nel ballo, frutto di impegno e dedizione. Guidata dal maestro Luca Favilla, ha eseguito coreografie complesse, conquistando sia la giuria che il pubblico. La sua crescita costante l’ha portata a essere una delle concorrenti più apprezzate, raggiungendo la semifinale da “prima in classifica”. Partecipare a Ballando con le Stelle ha comportato per Federica significativi sacrifici personali. Trasferitasi a Roma per le prove, ha dovuto gestire la distanza dal compagno Alessandro Matri e dalle figlie Sofia e Beatrice, rimaste a Milano.





“Adesso ti tiro una scarpa”. Ballando con le Stelle, Nargi on fire

In un’intervista, ha dichiarato: “Lasciare le bambine è stata per me la cosa più difficile” . Nonostante le difficoltà, ha sottolineato l’importanza di insegnare alle figlie che, per realizzare i propri sogni, è necessario impegno e dedizione. Il sostegno della famiglia è stato fondamentale per Federica durante questa esperienza. In una delle puntate, ha ricevuto una sorpresa dal compagno Alessandro Matri, che ha partecipato a una sua esibizione, dimostrando il forte legame che li unisce.

L’ex velina, sempre molto attiva sui social, è da un po’ che non si fa vedere. A metterci una pezza è il maestro di ballo Favilla che la riprende e dice: “Come avete visto non stiamo più pubblicando storie”. La Nargi allora risponde: “No, non c’abbiamo più tempo… siamo troppo presi per questa finale, non abbiamo neanche tempo di pettinarci, di curarci, di vestirci.

Federica Nargi pronta per la finale di Ballando pic.twitter.com/ux6nhnoRjs — Anna Mobene (@annamobenesi) December 19, 2024

Siamo agli sgoccioli ci dobbiamo giocare tutte le cartucce che abbiamo, quindi questa settimana vedrete i Nargilla in una veste assolutamente nuova”. Poco dopo arriva un altro video di Luca Favilla su Instagram, lui la riprende a pezzi seduta su una sedia e chiede: “Com’è il pezzo, stancante?”. Federica Nargi allora risponde: “Ti devo tirare una scarpa?”. Fenomeno, come sempre.

