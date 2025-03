La diretta del Grande Fratello di giovedì 6 marzo è stata caratterizzata da liti, urla e insulti. Il caos si è scatenato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vedeva Chiara baciare per gioco Tommaso. La scena è stata commentata da Mariavittoria con vari soprannomi insieme a Stefania Orlando e Jessica Morlacchi. Sebbene Mariavittoria neghi di aver mandato Chiara in nomination per via della gelosia provata quella sera nel vedere Chiara baciare il fidanzato, Alfonso Signorini ha chiesto il motivo dei commenti sulla giovane.

“Ultimamente si è montata un po’ la testa”, ha poi aggiunto Stefania Orlando. Ad aver fatto molto discutere sono state le parole di Jessica Morlacchi, furiosa con Chiara Cainelli. La cantante, sempre molto schietta nei suoi commenti, ha detto di non poter dire davanti a tutti cosa pensa di lei perché si tratterebbe di parole troppo sconvenienti.

Lorenzo litiga con mezza casa per difendere Chiara

Non solo, le ha anche dato della “Sgallettata” insieme a Mariavittoria. Poi, incitata da Signorini e dalla stessa Chiara ha detto la sua: “Diciamo che è un po’ una profumiera“, frase che ha immediatamente scatenato anche gli animi di Lorenzo Spolverato. “Ne avrei usato un altro. Forse peggio e non si può dire in TV, a meno che non mi dia tu il permesso. Sei un po’ profumiera”.

“Ho semplicemente imitato il personaggio di Barbie e niente più”, ha detto Chiara riferendosi alla sua maschera di Carnevale. Ma i commenti contro la ragazza non si sono placati e Jessica Morlacchi ha anche detto: “Ora ho capito perché ha fatto il provino per Temptation Island come tentatrice”.

Anche Javier ha criticato Chiara e dopo aver detto la sua, il giovane ha fatto scatenare anche furia di Lorenzo Spolverato, che poco prima era stato criticato da Alfonso Signorini per via del suo atteggiamento con la fidanzata Shaila. Il conduttore, infatti, ha mandato in onda il filmato in cui Lorenzo diceva a Shaila di provarci con Lele, cosa tirata fuori pochi giorni fa da Mavi e smentita, in maniera anche forte, sia da Lorenzo che da Shaila.

LORENZO SPOLVERATO MANGIATO E SPUTATO JAVIER MARTINEZ pic.twitter.com/GRdl85DNIH — siria💥 (@maiunajoia_) March 6, 2025

Javier e Lorenzo hanno avuto un acceso dibattito. Prima Spolverato ha litigato con Helena e in sua difesa è intervenuto Javier che poi, con calma rispetto a Lorenzo, ha detto la sua e lo ha zittito. “Ti stai cag***o addosso perché hai visto la cazzata che hai fatto e questo è uno sfogo e si stravede Lorenzo. Fai più bella figura a metterti seduto.”, ha detto l’argentino riferendosi proprio alla clip mandata in onda da Alfonso Signorini. Per difendere Chiara, Lorenzo ha litigato con mezza casa.