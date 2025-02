Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello. E non solo per sapere il nome del concorrente o della concorrente che lascerà per sempre la casa ma anche perché Alfonso Signorini darà sicuramente spazio alla ‘nuova coppia’: Helena e Javier. Proprio così, nelle ultime ore il famoso triangolo con Zeudi ha avuto questo epilogo. Dopo giorni di confidenze e tentennamenti, la modella e il pallavolista si sono riavvicinati.

E dire che lui sembrava sempre più vicino all’ex Miss Italia ma nelle ultime ore ha stravolto il triangolo amoroso con un’inaspettata vicinanza alla modella brasiliana. Per mesi non ha fatto altro che ripetere che la loro era solo un’amicizia ma la situazione adesso sembra essere cambiata tanto che sono in molti a pensare che scatterà l’amore tra loro.

Leggi anche: “Riceve messaggi da fuori”. Grande Fratello, la critica di Shaila: è sempre più guerra





GF, Helena mette in guardia Zeudi: “Non farlo”

Zeudi dal canto suo ha deciso di farsi da parte perché pensa che Helena e Javier sarebbero una bella coppia e lei si sente di troppo. Durerà? Non è dato da sapere ma nel frattempo ha trovato due nuovi ‘amici’: Lorenzo e Shaila. Proprio loro, gli Shailenzo, hanno colto la palla al balzo per fare un appello agli spettatori che ha sorpreso tutti.

La ballerina e il modello si sono infatti esposti chiedendo ai fan di salvare Zeudi dall’eliminazione. Questo appello però non ha convinto per niente la modella brasiliana, che ha infatti colto la prima occasione per dei suoi dubbi con la diretta interessata, ossia Zeudi.

Zeudi ha detto a Chiara che gli #shailenzo sono stati carini che hanno detto ai loro fan di farla rimanere.

Ed Helena ha detto a Zeudi:"Se domani dovessi rimanere è solo per merito tuo e non merito loro perche poi loro te lo richiedono"



Helena sempre pessima sei 😒 pic.twitter.com/2J1o0ygPA4 — 𝑽𝒂𝒏𝒆𝒔𝒔𝒂 ❤️𝐒𝐡𝐚𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐞𝐫𝐚☀️ (@vanessa90stkl) February 3, 2025

“Non ci cascare qualunque cosa succeda è merito tuo e solo tuo”, ha detto Helena a Zeudi ribadendole di non fidarsi di loro. A suo avviso avrebbero fatto quell’appello solo per poi prendersi i meriti in puntata: “Dopo vorranno prendersi i meriti capito?”. Il pubblico come sempre è diviso: sui social molti sono d’accordo con Helena, convinti che Lorenzo e Shaila si siano avvicinati a Zeudi solo per convenienza, molti altri invece si sono scagliati contro la modella.