Isola dei Famosi, equilibri sempre più precari. Soprattutto fra alcune naufraghe. Nel dettaglio, a far parlare ora sono Valentina Vezzali, Khady Gueye e Greta Zuccarello. Chi segue i daytime sa già che la convivenza tra la modella e la campionessa di scherma è sempre più complessa. Le due proprio non riescono ad andare d’accordo e infatti hanno deciso di proseguire la loro esperienza senza prendersi minimamente in considerazione.

Impresa per niente facile dal momento che gli spazi sono limitati. Ma pare anche che Khady nelle ultime ore si sia spinta oltre andando a parlare male di Valentina con Greta. Nello specifico, le ha detto di aver sentito la Vezzali dire di volerla distruggere. La ballerina è rimasta piuttosto turbata da queste affermazioni, anche se non ne è rimasta molto stupita considerando che i rapporti tra loro non sono proprio distesi.

Isola dei Famosi, Valentina smaschera Khady

Ma dopo aver preso atto di queste rivelazione, Greta ha deciso di andare direttamente alla fonte, quindi dalla schermitrice, per un chiarimento.Ha quindi informato Valentina la sua interlocutrice di quanto appreso da Khady, e l’atleta non ha potuto far a meno di smentire categoricamente quelle insinuazioni.

Secondo il suo punto di vista, la modella starebbe cercando di fare di tutto per metterla in cattiva luce, dato che di recente hanno avuto delle forti divergenze e proprio per questo motivo starebbe mettendo zizzania nel gruppo.

"Khady è una persona che aggredisce, che le trova tutte per cercare di screditare gli altri"

Greta è apparsa combattuta perché, al momento, non sa da che parte stare e a chi credere. In ogni caso, Khady starà davvero facendo il doppio gioco oppure c’è un fondo di verità in questa storia? Di certo nella nuova puntata, che andrà in onda domenica 19 maggio, ci sarà tempo e modo per affrontare la questione.