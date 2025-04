All’interno del reality “The Couple”, le tensioni tra Benedicta e Brigitta Boccoli sono esplose in maniera clamorosa, catturando immediatamente l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Dopo una sfida affrontata nella temuta White Room, le due sorelle, da sempre molto legate, si sono ritrovate ai ferri corti in uno scontro acceso e, a tratti, velenoso. La scena si è aperta con Benedicta che, visibilmente nervosa e infastidita, ha chiesto alla sorella: “Parlo davanti a tutti o parliamo io e te?”, rivelando così quanto la situazione fosse già sfuggita di mano. Ma il confronto, invece di stemperarsi, si è ulteriormente infiammato sotto gli occhi di tutti.

Benedicta, senza troppi giri di parole, ha raccontato agli altri il motivo della lite, sottolineando il suo disappunto per l’atteggiamento di Brigitta durante la divisione dei compiti nella prova. “Volevamo dividerci le parti e lei dice no, no, no… dicendo che non lo sa fare. Dice che è una pippa, che tanto perdiamo e arriviamo ultime… ma che gioco stiamo facendo?”, ha dichiarato, manifestando tutta la sua delusione e rabbia. Un’accusa pesante, che non ha lasciato indifferente Brigitta, pronta a ribattere con forza pur di difendere il proprio modo di essere e il proprio onore.

Leggi anche: “C’è una svolta clamorosa”. Amici 24, l’ultima scoperta sull’eliminato è choc





The Couple, lite furiosa tra le sorelle Boccoli: Benedicta se ne va

Dal canto suo, Brigitta ha cercato di far capire a Benedicta quanto il suo atteggiamento ossessivo verso il risultato fosse fuori luogo, soprattutto considerando la natura del gioco. Con tono deciso e senza risparmiare critiche pungenti, ha detto: “Sono giorni che continui a dire che dobbiamo fare e che dobbiamo fare, ma ti devi dare una calmata, sembra che stai facendo la cosa del secolo!”. Parole che hanno ulteriormente infiammato gli animi, portando Benedicta ad allontanarsi furiosa dalla White Room, lasciando la sorella da sola con gli altri concorrenti.

Dopo l’uscita di scena di Benedicta, Brigitta ha trovato conforto negli altri partecipanti, ai quali ha confidato, quasi in lacrime, il suo dolore per come era stata trattata dalla sorella. “Mi ha trattata malissimo. Adesso non posso neanche scherzare e dire che sono una pippa, io sono una che si prende in giro perché sono una persona autoironica”, ha spiegato l’attrice cinquantaduenne, cercando di far emergere la propria fragilità dietro il sorriso e l’ironia.

io amo tutto ciò (voglio le boccoli al gf) #TheCouple pic.twitter.com/kiYdnajKQM — nonstozitto (@nonstozitto) April 25, 2025

Lo scontro tra le sorelle Boccoli ha messo in evidenza quanto il legame familiare, sotto pressione, possa trasformarsi in una fonte di incomprensioni e ferite profonde. Resta ora da capire se Benedicta e Brigitta riusciranno a ricucire il loro rapporto prima che le tensioni, nate in un contesto di gioco, si trasformino in una frattura insanabile anche nella vita reale.