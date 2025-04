Possibile sorpresa ad Amici 24 in occasione della sesta puntata del serale. La scoperta sul prossimo eliminato sarebbe clamorosa e aprirebbe ad uno scenario impensabile fino a poche ore fa. Ma sta prendendo sempre più forza una possibilità, a causa anche di una decisione di uno dei giudici.

Infatti, nel corso della puntata di Amici 24 ci sarà un avvenimento, che il pubblico vedrà nella serata di sabato 26 aprile su Canale 5, che potrebbe portare ad una scelta inaspettata. Sul prossimo eliminato potrebbe esserci una svolta che lascerebbe i telespettatori senza parole, visto che quest’anno non era mai successo.

Amici 24, la scoperta sul prossimo eliminato

Stando a quanto scritto da SuperGuidaTv e Amici News, che hanno appreso tutte le informazioni necessarie relative alla registrazione della puntata, a rischio eliminazione sono finiti Nicolò, Chiara e TrigNo, col primo che si è salvato e ha potuto quindi avere l’opportunità di continuare a inseguire il sogno della vittoria.

Dunque, uno tra Chiara e TrigNo era destinato ad uscire dal talent show di Maria De Filippi. Ma il giudice Cristiano Malgioglio avrebbe chiesto il non voto, visto che non sapeva chi scegliere. E l’influencer Amedeo Venza ha aperto all’ipotesi che non sia stata fatta alcuna eliminazione: “Attenzione! Se fate caso Cristiano non sapeva chi eliminare, quindi può anche essere che non viene eliminato nessuno e rimandano all’inizio della prossima registrazione”.

Annunci ufficiali non ce ne sono ancora, quindi occorrerà attendere la parte conclusiva della puntata di Amici per capire se ci sia stato o meno un eliminato.