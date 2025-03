La puntata di lunedì del Grande Fratello è stata particolarmente intensa, con il pubblico che ha decretato il terzo finalista di questa edizione. A contendersi il posto sono state Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ma con sorpresa di molti, l’ex Miss Italia ha avuto la meglio, ottenendo una percentuale del 49% contro il 22% della ballerina. Dopo il verdetto, Shaila non ha nascosto la sua delusione e ha confidato a Lorenzo Spolverato: “Zeudi vincerà questa edizione del Grande Fratello“, sentendosi sconfitta dal risultato.

Shaila ha riflettuto sulle ragioni per cui non è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti. “Poi io mi sono messa in discussione e non ho sfumature”, ha spiegato a Lorenzo, “Perché non sono grigia, perché io sono il nero. O ti piace o non ti piace”. La ballerina è convinta che chi si trova nella posizione “grigia” venga avvantaggiato, grazie alla sua posizione più ambigua, mentre lei, per come è fatta, sceglie sempre la via più complessa. “Perché con coraggio ho detto le cose e molto spesso, quando ti esponi, hai il rischio maggiore di piacere o no”, ha aggiunto, spiegando così la sua visione della situazione.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Grande Fratello, Zeudi a Shaila: “Ti avevo avvisata”

In un confrotno con Chiara e Zeudi, Shaila ha parlato della finale e del fidanzato Lorenzo. “Mi sono svegliata e ho tentato di avere un mood positivo, ma non ci sono riuscita. C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando.Ho sentito un po’ un gelo dentro”, ha detto Shaila. “Soprattutto c’è una parte di me che ce l’ha con Lorenzo! Io non è che sono arrabbiata con lui, ma più con me. Perché essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l’ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Io non mi volevo così bene”

Durante la chiacchierata Zeudi dice a Shaila di averla messa in guardia. Come si sente da un video pubblicato su X: “Sentite Zeudi cosa dice a shaila “Ti avevo messo un allarme dall’esterno””, dice la concorrente arrivata in finale a Shaila. L’ex miss Italia aveva messo in guardia Shaila da Lorenzo ed evidentemente aveva rispostato cose che aveva visto prima di entrare nella casa. Dopo la pubblicazione del video sono arrivati i commenti piccati dei social: “Zeudi e la zizzania sono un tutt’uno, sta già lavorando al prossimo step.. é inquietante”.

“Adesso si sente dio , sapeva pure com’era Shaila , amici in comune questa ha studiato tutti ..è un gioco ok , ma come dice Helena ha giocato con le vite degli altri ..adesso deve aspettare solo il suo karma #schifozeudi”, “La più giocatrice, la più falsa, la più informata , la più fredda , la più bugiarda, la più subdola e l’avete mandata in finale”, “Questa mette paura, secondo me nella sua stanzetta a casa sua ha la parete tappezzata di disegnini, strategie da fare(iniziata a settembre perché già sapeva sarebbe entrata)questa si era studiata tutto anche il profilo di ogni singolo giocatore per sapere dove poterli attaccare”, si legge ancora.