The Voice Senior 2023, finalmente il nome del vincitore. Un’edizione densa di colpi di scena e di momenti di forte emozione quella con alla guida del timone Antonella Clerici. E l’ultima puntata non poteva che concludere in bellezza un successo mantenuto tale nel corso delle dirette tv: una splendida Fiorella Mannoia, icona della musica italiana, ha salutato il pubblico a casa sotto una cascata di applausi. Cosa è successo e chi ha vinto la terza edizione dello spin-off del talent musicale.

Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 2023. Ex studentessa del Conservatorio di Frosinone, Maria Teresa Reale, del team Clementino, porta a casa la vittoria, ottenendo il 34,19% dei voti del pubblico a casa. Per la concorrente, l’esperienza di The Voice ha rappresentato un ritorno alla sua più grande passione, la musica, la stessa che aveva messo da parte in seguito alla dolorosa perdita del suo amico e partner musicale, Gabriele.

Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 2023: la classifica finale

I coach Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio hanno portato sul palco i loro finalisti dodici scelti la scorsa settimana, tre per ogni team. Una vittoria bis anche per Clementino, che porta a casa il suo primo trofeo nelle vesti di coach, e che non poteva che onorare il traguardo correndo verso il centro del palcoscenico per lanciarsi tra le braccia della sua prima classificata. Ma ad emozionare il pubblico italiano, oltre ovviamente alla vittoria di Maria Teresa Reale, anche l’intera competizione che si è vista divisa in due fasi.

Nel corso della prima fase, alcuni concorrenti hanno dovuto conoscere il sapore amaro dell’eliminazione, ovvero Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi (team D’Alessio), Minnie Minoprio (team Clementino), Mario Aiudi (team Ricchi e Poveri), Ronnie Jones e Aida Cooper (team Bertè). La seconda fase della finale ha visto dunque sfidarsi Alex Sure del team Clementino, Lisa Manosperti del team Loredana Bertè, Paolo Piluso del team Ricchi e Poveri e Alex Sure del team Clementino.

L'emozione ha una VOCE: quella di Maria Teresa Reale #TheVoiceSenior pic.twitter.com/FmKOihE3wA — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) March 3, 2023

Poi oltre alla proclamazione del nome del vincitore anche la classifica con televoto che ha dunque visto posizionarsi al primo posto Maria Teresa Reale con il 34,19%, seguita da Lisa Manosperti con il 23,07%, e ancora Alex Sure con il 23,04% e in ultimo Paolo Piluso con il 19,70%.