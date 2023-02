Grandissima emozione nella serata di venerdì 17 febbraio su Rai1. Durante The Voice Senior, Antonella Clerici è finita in lacrime all’improvviso. Ma non è stata l’unica a commuoversi, infatti anche i telespettatori hanno avuto non poca fatica a trattenere il pianto dopo quell’evento meraviglioso. Lei e il pubblico hanno ascoltato con molta attenzione le parole di un protagonista del programma, che ha voluto raccontare tutte le sfaccettature della sua vita. E lo ha fatto intonando una canzone.

Dunque, The Voice Senior è stato caratterizzato da Antonella Clerici e le sue lacrime copiose. Tra l’altro, per assistere a questo momento più unico che raro, sono state fermate momentaneamente le Blind Auditions della trasmissione televisiva, che ha vissuto emozioni impossibili da dimenticare. Fondamentale anche la collaborazione di Gigi D’Alessio, che ha reso speciale tutto questo grazie alla sua canzone Non dirgli mai, uno dei suoi tantissimi capolavori che lo hanno reso un artista amato da tutti.

The Voice Senior, Antonella Clerici in lacrime: il motivo

Dunque, nel corso della puntata di The Voice Senior, Antonella Clerici è scoppiata in lacrime mentre sentiva queste parole sulle note musicali di D’Alessio: “Potevo diventare un grande chitarrista, ma che testa di ca*** che sono stato. Se solo avessi dato retta ai miei, dal tempo che è passato ora avrei suonato con una mano sola. Una tempesta di sole, dalla finestra della mia stanza guardavo una città depressa e volevo essere qualcuno. Di motivi familiari ce n’erano, fra un nonno camionista e l’altro falegname”.

Il pianto di Antonella Clerici è stato provocato dal giudice del programma, Clementino, che ha continuato così parlando della sua difficile vita passata: “Il secondo mi ha regalato un po’ di umiltà, il primo ad essere guerriero e poter viaggiare. Poi passano gli anni e i rimpianti non ti lasciano, sono serpenti a sonagli. Non è facile toccare la luce, nonostante l’energia che il sole produce”. E, come ricostruito dal sito Lanostratv, successivamente la conduttrice ha esclamato: “Ma che idea meravigliosa, mi avete fatto venire il groppo in gola“.

La Clerici ha chiosato: “La canzone di Gigi, Non dirgli mai, con la poesia dolce di Clementino che ha raccontato un po’ stesso”. Grande commozione anche da parte degli altri giudici, ovvero i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Col pubblico che ha dovuto usare tanti fazzoletti per asciugarsi le lacrime.