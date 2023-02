“È pazza, cosa fa?”. Loredana Bertè, sbroccata epica dopo l’esibizione del concorrente: caos in diretta a The Voice (VIDEO)

Loredana Bertè perde la pazienza in diretta tv. Giuria schierata per l’imperdibile appuntamento con The Voice Senior e mani pronte a schiacciare l’iconico pulsunte rosso: i colpi di scena non possono che essere all’ordine del giorno per il programma, soprattutto se è Loredana Bertè a prendere parola davanti a tutti.

Il siparietto tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio a The Voice Senior. Tutto pronto per dare inizio a una nuova coinvolgente puntata del talent show condotto da Antonella Clerici. Tantissimi i concorrenti che si sono esibiti sul palco in attesa che i giudici del programma si convincessero a girarsi per sceglierli nella propria squadra. E infatti Loredana Bertè viene battuta sul tempo dal cantante napoletano, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto in diretta tv.

Standing ovation per Claudio Morosi dopo la sua esibizione. L’operatore sanitario di 60 anni e diplomato in “Organo, composizione organistica, e canto gregoriano” ha deciso di esibirsi nel brano ‘Senza una donna’ di Zucchero. Non ha fatto in tempo a prendere in mano il microfono e nel giro di pochissimi secondi, ecco che il primo giurato ha deciso di voltarsi: era Gigi D’Alessio. Ma poco dopo, anche Loredana Bertè lo ha seguito come anche i Ricchi e Poveri.

Un’esibizione che ha convinto tutti quella di Claudio, che è dunque stato conteso. Ma ogni tentativo di Loredana Bertè sembra essersi rivelato vano: “Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti”. Claudio Morosi ha poi rivelato a tutti la sua scelta, caduta sul team “Gigi“. Loredana Bertè ha dunque pensato di prendere la sua agenda tra le mani per poi sbatterla sul tavolino in segno di disapprovazione.

E il momento televisivo non poteva che diventare virale nel giro di poco tempo. Tantissimi infatti i meme a proposito della rocker italiana. E nonostante l’ironia del momento, effettivamente Claudio si è rivelato un concorrente impeccabile. Voce e pianoforte per una performance che ha decisamente coinvolto ed emozionato tutti. E Gigi non poteva perdere l’occasione di volerlo nella propria squadra.