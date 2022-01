Si è conclusa la seconda edizione di The Voice Senior, lo show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Venerdì 21 gennaio c’è stata la finale: in tutto hanno partecipato in dodici, ma dopo la prima manche solo in quattro si sono giocati il successo finale. Si tratta di Annibale Giannarelli, Claudia Arvati, Walter Serbini e Marcella Di Pasquale. A spuntarla è stato Annibale Giannarelli, del Team Gigi con il 44.15% delle preferenze. Seguono Walter Sterbini del Team Loredana 18,82%, Claudia Arvati del Team Gigi 21,14%, Marcella Di Pasquale del Team Clementino 15,90%.

Annibale Giannarelli è il più anziano vincitore di un talent, ha 73 anni. La sua è stata la voce di una delle musiche più celebri del cinema italiano, quella di Lo chiamavano Trinità, celebre film con protagonista Terence Hill. Era sua la voce di Trinity, canzone musicata da Franco Micalizzi e scritta dal cantautore britannico Lally Stott, da cui è nato il famosissimo motivetto. Annibale Giannarelli si racconta al programma spiegando di essere emigrato in Australia con la sua famiglia a 13 anni, ma di essersi sempre dedicato alla musica.

L’ultima puntata di The Voice Senior 2022 è cominciata con i 12 finalisti che hanno cantato il brano “Io canto” di Riccardo Cocciante. Il cantautore è stato il grande ospite di questa finale ed è intervenuto proprio durante il brano di apertura, tornando poi in altri momenti per cantare le canzoni del suo repertorio. Una puntata che è stata ricca di emozioni e anche di un imprevisto per cui la Rai è stata costretta a scusarsi.





Infatti il sistema del televoto è andato in tilt mandando tutti nel panico. La situazione da affrontare è stata parecchio complicata, al punto che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, è salito sul palco del talent e si è scusato per il disguido: “Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt”. Anche Antonella Clerici non sapeva cosa fare e ha chiesto aiuto.

“Si sta facendo una certa, c’è evidentemente qualche problema con il televoto”, diceva ai telespettatori e alle persone presenti in studio. E ancora: “Avete chiamato forse così in tanti, avete intasato…, che non riusciamo a fare la conta. Facciamo entrare un pianoforte”. Alla fine il problema è stato risolto e Annibale Giannarelli ha potuto godersi la vittoria.