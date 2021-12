Serata movimentata a The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici, con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici, è tornato su Rai1 venerdì 3 dicembre 2021 con la seconda puntata. Puntata che sugli ascolti ha battuto sonoramente la concorrenza e soprattutto il ‘GF Vip 6’ di Alfonso Signorini. Il programma musicale ha trionfato con il 18,5% di share e 3 milioni e 568 mila telespettatori davanti al piccolo schermo.

Il reality show di Canale 5 si è invece dovuto accontentare di 2 milioni e 945 mila spettatori, anche se ha totalizzato un importante share pari precisamente al 19,1%. Tornando a The Voice Senior, le squadre si stanno formando e il primo a salire sul palco è stato Franco Tortora, cantante romano classe 1953 che ha inciso diversi brani tra gli anni Settanta e Ottanta.

The Voice Senior, la gaffe di Orietta Berti

Franco Tortora ha portato l’immortale brano dei Pooh, ‘La donna del mio amico’ e ad accompagnare il musicista 68enne, la moglie Margherita. Un’esibizione che ha subito conquistato i quattro giudici e infatti tutti hanno pigiano il bottone. Quattro sì per il cantante. Ma mentre si esibiva, Antonella Clerici era in chiacchiere con la moglie dell’artista e si è chiesta se Orietta Berti si sarebbe ricordata di lui.





Nel 1971 Orietta Berti e Franco Tortora hanno partecipato insieme a Un disco per l’estate, come ha ricordato lui. Peccato che la giudice, invece, non ricordasse minimamente l’episodio. Ed è scattata la gaffe: “Io e te eravamo assieme a Un disco per l’estate nel 1971″, le ha detto il cantante, che ha decisamente colto alla sprovvista la giudice di The Voice Senior. “Aaaaah! E cosa hai cantato? E io che canzone avevo?”, la risposta.

“Tu avevi come brano Via dei ciclamini, io Il tuo sorriso – le ha spiegato Franco Tortora senza scomporsi – Poi ci fu una cosa simpatica, cioè che i giornalisti mi avevano chiamato l’Orietta Berti in pantaloni… Sai avevo 18 anni, il visetto rotondo…”, ha aggiunto il 68enne che oggi gestisce una tavola calda a Roma. Alla fine, in ricordo dei vecchi tempi anche se si ricordava solo lui, ha deciso di scegliere come coach proprio Orietta Berti per il suo percorso a The Voice Senior.