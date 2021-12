Antonella Clerici è tornata in tv con la nuova edizione di The Voice Senior e venerdì 3 dicembre 2021 è andata in onda la seconda puntata dello show musicale con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici. Non sono mancate sorprese ed emozioni. E piccole gaffe: quando è salito sul palco Franco Tortora, cantante romano classe 1953 che ha inciso diversi brani tra gli anni Settanta e Ottanta ma Orietta Berti non l’ha riconosciuto.

Ha intonato il brano dei Pooh, ‘La donna del mio amico’ e conquistato tutti i giudici e la conduttrice, chiacchierando con la moglie del cantante, si è chiesta se Orietta Berti si sarebbe ricordata di Franco, visto che nel 1971 parteciparono insieme a Un disco per l’estate. Ma no: “Io e te eravamo assieme a Un disco per l’estate nel 1971″, le ha ricordato il concorrente. Ma niente, la giudice di The Voice Senior non ricordava nemmeno il brano con cui partecipò alla manifestazione canora.

The Voice Senior, c’è anche il papà della cantante

Poi un’altra sorpresa sul palco di The Voice Senior. “Come ti chiami?”, ha chiesto Gigi D’Alessio al concorrente. “Sono Fabrizio… Pausini”, la risposta del 76enne. “Sei il papà di Laura!”, ha gridato alzandosi in piedi un esterrefatto Clementino. “Laura lo sa che stai qui?”, ha domandato sempre Gigi, pure lui stupito. “Laura lo sa, lo sanno tutti. Non sono in incognito”, la replica di Fabrizio Pausini, che ha scelto di cantare ‘E Io Tra Di Voi’ di Charles Aznavour.





“Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni, sono nato a Solarolo e di lavoro faccio il musicista – la presentazione a The Voice Senior – Tutto iniziò a 8 anni con una fisarmonica regalata da mio babbo. Un giorno mi contattò in maestro Pino Novelli, voleva fare un’audizione perché stava facendo l’orchestra nuova. E da lì sono partito per la professione dal 1° di aprile 1962. Ho sempre voluto fare il musicista. Ho fatto balere, club, piazza, tutto, ho girato tutto il mondo”.

Io come @_gigidalessio_ appena ho scoperto che Fabrizio è il padre di @LauraPausini. 💕 pic.twitter.com/wa0Bg8wkD9 December 3, 2021

Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te!

In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia.



For us it’s 4 too, indeed 5 yes!

You were fantastic Grandpa, we are all with you.

Good luck!Paola, Cecilia, Matteo, Laura and Silvia. pic.twitter.com/EimOWwXFao December 3, 2021

“L’anno scorso con la prima edizione di The Voice Senior i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire. E così ho deciso di venire per questo motivo”, ha aggiunto Fabrizio Pausini. Intanto, sui social, Laura Pausini pubblicava la foto scattata davanti alla tv col padre sul palco con questa didascalia: “Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia”.