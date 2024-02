The Voice Senior, forte commozione in studio. Lo show rappresenta un modo per conoscere talenti ma anche cosa si cela dietro i loro sguardi emozionati. Ed è questo il caso della storia di Giuseppe, che si è presentato il pubblico e al cospetto dei giudici nei panni di Elvis Presley, sui idolo da sempre, portando in scena il brano di successo Suspicious. L ‘aspirante cantante, ha confidato, proviene da un momento molto delicato in cui ha dovuto ricominciare da zero.

Forte emozione a The Voice Senior, Clementino in lacrime. La storia di Giuseppe permette a molti di identificarsi e trovare anche il coraggio di ripartire da zero, o meglio, rinascere con le proprie forze. Giuseppe ha conosciuto la dipendenza dal gioco d’azzardo che in un periodo preciso aveva del tutto sostituito la forte passione per la musica.

Ed è così che le parole di Giuseppe hanno incoraggiato molti a non perdere mai la speranza di risalire a galla, rinascendo dalle proprie ceneri: “Quando sei costretto a toglierti tutti i tuoi averi per coprire dei vuoti che, poi, in realtà non esistono, è brutto perché un’intera famiglia vede una persona che ama che si sta distruggendo”, ha raccontato il concorrente Giuseppe visibilmente emozionato.

“Ho conosciuto tanti ragazzi distrutti dalla droga, distrutti dal gioco d’azzardo, distrutti da tante cose che per i vuoti che sentivano e che avrebbero potuto coprire in tanti modi. Specialmente quando credi che tutto sia finito, basta che guardi in alto e c’è una stella che ti protegge”, ha aggiunto Giuseppe incrociando lo sguardo commosso di Clementino.

“Quando credi che tutto sia finito, basta che guardi in alto e c’è una stella che ti protegge.” 🥹❤️‍🩹 #TheVoiceSenior pic.twitter.com/Vr6oT6PDlg — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 23, 2024

Un’edizione quella della trasmissione che vede l’energica e carismatica timoniera dai riccoli d’oro, Antonella Clerici, e la giuria composta da grandi volti noti al mondo della musica italiana, ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Puntata dopo puntata il pubblico avrà modo di immergersi nella magica atmosfera della musica ma anche delle storie più commoventi e sentite dei concorrenti.