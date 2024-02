“Ma è davvero lui!”. Sorpresa a The Voice Senior, si presenta sul palco ma nessuno lo riconosce (FOTO)

Nella serata di ieri, 16 febbraio 2024, è andata in onda la prima puntata di The Voice Senior su Rai Uno. C’era tanta attesa per conoscere i volti e ovviamente le voci dei concorrenti della nuova trasmissione condotta da Antonella Clerici. Una ad una le aspiranti star si sono esibite davanti alla giuria composta da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Per loro tanta emozione e il tifo del pubblico.

La trasmissione The Voice Senoir è iniziata ieri sera e accompagnerà i telespettatori per i prossimi mesi. Ieri, proprio per la prima puntata, c’è stata una anticipazione nel corso del telegiornale. In studio è apparsa Antonella Clerici. La conduttrice ha spiegato quali saranno gli ingredienti del talent show riservato alle persone più grandi che avranno la possibilità di mettere in mostra il proprio talento.

The Voice Senior, cantante vip si presenta sul palco ma nessuno lo riconosce

A cantare al microfono, donne e uomini. Volti e nomi ignoti fino a quel momento al grande pubblico. Non in un caso. Sul palco di The Voice Senior infatti è salito anche un big di Sanremo 2004, anche se all’inizio non tutti lo hanno riconosciuto. Lui si è esibito sulle note di “Ritornerai” di Bruno Lauzi ed ha convinto tutti i giurati (video).

Il ritorno di Mario Rosini sul grande schermo. Lorendana non ha capito subito chi fosse. E infatti ha chiesto al concorrente da dove veniva. A quel punto è intervenuto Gigi D’Alessio: “Ma che state dicendo? Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quando vinse il mio amico Marco Masini. Lui è un vero artista. Alziamoci in piedi per questo grande“.

Subito dopo Arisa ha chiesto a Mario di potersi esibire con lui a canzone “Vorrei non vorrei ma se vuoi” di Lucio Battisti. E alla fine Rosini ha scelto di andare in squadra proprio con Arisa: “Come posso dirti di no? Sono dei tuoi! Grazie a tutti, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Adesso torno a casa mia felicissimo, ancora grazie a tutti vuoi“.