Nella casa di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi, le apparenze iniziano a sgretolarsi e il gioco inizia a mostrare il suo vero volto. Tra sguardi sospettosi e confessioni bisbigliate, alcuni concorrenti cominciano a mettere in discussione la sincerità di chi li circonda. Al centro delle attenzioni, nelle ultime ore, c’è finito Antonino Spinalbese, ex protagonista del GF Vip 7, che sembra aver attirato su di sé più di un dubbio da parte dei coinquilini.

È stato Pierangelo Greco a rompere gli indugi, lasciando trapelare apertamente le sue perplessità nei confronti di Antonino durante un confronto in salone con Benedicta Boccoli. Le sue parole sono state dirette e pungenti: “Penso che Antonino abbia capito cosa penso di lui. Dice cose molto studiate, molto precise. È il concorrente che gioca di più, secondo me. Ha una grande capacità strategica. Tutte le altre coppie mi sembrano molto vere, mentre lui lo percepisco costruito, curato nei dettagli”. Un’accusa che non lascia spazio a fraintendimenti e che potrebbe rappresentare solo il primo passo verso una frattura più profonda all’interno del gruppo.





The Couple, Antonio e Manila giocano di strategia?

La conversazione si è poi spostata su un’altra figura del programma, Manila Nazzaro, anche lei al centro di qualche osservazione. Benedicta Boccoli ha commentato: “Sì, è vero. Antonino sa giocare, fa parte di lui. Anche Manila non si espone mai…“, facendo intuire come nel cast ci siano elementi che preferiscono un approccio più controllato e meno spontaneo. Tuttavia, Pierangelo ha voluto distinguere le due personalità, sottolineando come a suo parere Manila risulti più autentica: “Manila mi sembra più spontanea. Lui invece tira fuori frasi che sembrano pensate… È educatissimo, simpatico, sa stare al suo posto. Però sì, secondo me gioca”.

In questo clima carico di tensioni e sospetti, è intervenuta Brigitta Boccoli con un tentativo di ridimensionare le critiche nei confronti di Spinalbese. Prendendo le sue difese, ha proposto un’interpretazione diversa del suo atteggiamento, allontanandolo dalla sfera strategica: “Antonino è un uomo molto intelligente. Le sue risposte piccate e i suoi modi derivano dalla sua vanità maschile, non da strategie di gioco”. Una lettura che, seppur conciliatoria, non sembra bastare a dissipare l’impressione che il giovane concorrente sia uno dei più calcolatori del gruppo.

Quel che è certo è che le dinamiche tra i partecipanti stanno cominciando a intensificarsi. I primi giudizi si fanno sempre più espliciti, le alleanze iniziano a delinearsi e le maschere, lentamente, cadono. In una casa dove l’apparenza ha spesso la meglio sulla verità, ogni frase pesa come un macigno e ogni gesto viene interpretato. Il pubblico, intanto, osserva, pronto ad assistere a nuovi colpi di scena che potrebbero cambiare completamente gli equilibri del gioco.