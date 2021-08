Ladri in casa dell’ex velina Thais Wiggers. Roba grossa: cosa le hanno portato via

Riflettori accesi sull’ex velina di Striscia la Notizia. Dopo la vacanza trascorsa lontana dall’Italia, per il gettonatissimo volto del tg satirico la sorpresa è stata decisamente amara. Cosa è successo? Lo ha comunicato lei stessa in persona attraverso le Stories Instagram.

Stiamo parlando proprio dell’ex di Teo Mammuccari, ovvero di Thais Wiggers, diventata famosa grazie alle telecamere di Striscia la Notizia e che, una volta conclusa l’esperienza come velina per il tg satirico, è apparsa soprattutto come ospite televisivo o come volto di alcune telepromozioni all’interno dei programmi Mediaset.

Si tratta dell’amara sorpresa che spesso accade non appena varcata la soglia di casa propria dopo un periodo di vacanza. Ebbene, purtroppo mentre Thais trascorreva giorni in pieno relax, qualcuno ha pensato di entrarle in casa. Non appena di fronte allo scenario, Thais ha deciso di sfogarsi pubblicamente.





Un ‘bottino’ ricco di ricordi, si può ben dire, a cui l’ex velina era particolarmente legata dal punto di vista affettivo. Come ad esempio il suo pc, dove custodiva gelosamente le foto della figlia. Ma non solo, perchè l’ex velina ha visto scomparire anche oggetti legati al ricordo della madre.

Tutto svuotato, dagli armadi ai cassetti. Borse, gioielli e soprattutto oggetti personali che non hanno un valore materiale e che, come sottolineato da Thais, nessuno potrà mai portarle via: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita”, afferma Thais.