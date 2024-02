Nell’ultima puntata del Grande Fratello Simona Tagli ha ricevuto tanti attacchi dai coinquilini, che l’hanno accusata non solo di essere entrata a gamba tesa nella Casa con atteggiamenti maleducati, ma anche di essersi schierata al fianco di Beatrice Luzzi per partito preso. I concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno duramente criticato la showgirl entrata da appena dieci giorni.

Suo malgrado, Simona Tagli è stata protagonista di un siparietto messo in piedi da Rosy Chin. Una scena che ha scatenato la reazione sconvolta del pubblico a casa, impietrito davanti a quello che ha fatto la chef durante l’ultima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, Beatrice nomina Rosy per l’imitazione di Simona

Al momento della sua nomination palese, Rosy Chin ha spiazzato tutti quanti adottando un atteggiamento sensuale e provocante nel tono di voce e nei gesti. Si trattava dell’imitazione di Simona Tagli, la quale ieri sera non poteva essere votata poiché entrata in Casa da pochi giorni. “Allora, questa sera avrei voluto farti una nomination e già saprei chi, ma è bloccato. La Tagli taglia, ma giro la ruota e prendo una vocale, solo per questa sera“, ha detto Rosy Chin.

Un siparietto a dir poco imbarazzante, con Alfonso Signorini che però è scoppiato a ridere: “Ma cos’è? Rosy, un grande show, veramente“. “Volevo solo mostrarvi le mie curve“, ha detto ancora la chef. A quel punto la stessa showgirl, visibilmente infastidita, ha risposto ironicamente: “Ancora! Bis!“. Come detto il pubblico ha criticato Rosy e il siparietto non è piaciuto per niente a Beatrice. L’attrice ha infatti detto apertamente che avrebbe votato Rosy per la mancanza di rispetto avuta nei confronti di Simona.

“Io voto Rosy, è stata troppo irrispettosa ieri”, ha detto Beatrice Luzzi parlando con Stefano e la stessa Simona Tagli. Il pubblico ha apprezzato questa dichiarazione di Beatrice: “L’ha voluto dire per fare capire a Simona che anche se ieri non se l’è sentita di mettersi sotto scacco per difenderla pubblicamente, comunque è dalla sua parte e lo dimostrerà nel concreto…se avesse parlato ieri, l’avrebbero aggredita di nuovo”.

“Che lucidità questa donna!!! Ha una facilità di analisi incredibile. Per noi penso sia più facile vedere queste cose dall’esterno per loro meno”, “Fai bene. La cuoca è ormai da mandare fuori”, “Bea è l’unica che fin dall’inizio ha sempre fatto nomination giuste e diversificate!!! Non si è mai accanita su uno in particolare”.