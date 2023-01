Brutte notizie per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. In queste ore è venuta fuori una denuncia pubblica nei confronti della trasmissione di Canale 5. Dopo un episodio accaduto recentemente, c’è chi ha deciso di vederci chiaro e per questa ragione è stata fatta una pesante accusa contro il reality show. Non bastavano le liti interne, ora anche fuori c’è chi sta protestando vivacemente affinché sia fatta chiarezza. Parole molto forti quelle proferite contro il programma, che ora sarà costretto a difendersi.

Ad essere stata messa nel mirino una decisione in favore di una concorrente del GF Vip 7. Alfonso Signorini era intervenuto lui stesso sulla questione alcuni giorni fa, rispedendo al mittente le illazioni emerse. Ma ora si sta mobilitando qualcuno di ancora più importante e chissà se la questione non finirà addirittura per vie legali. A riportare la notizia è stato Nuovo Tv, che ha intervistato una persona appartenente ad una delle associazioni più importanti che sono presenti sul territorio italiano.

GF Vip 7 e Alfonso Signorini nel mirino: l’accusa pesante

C’è stato un avvenimento al GF Vip 7 che ha lasciato di stucco il pubblico. Ma Alfonso Signorini era intervenuto, chiarendo ogni aspetto. Ad essere stata contestata era stata la scelta su Antonella Fiordelisi, che era diventata la preferita del pubblico grazie al televoto e nonostante le feroci critiche apparse sul web. Il conduttore aveva detto: “In azienda già loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche, mi hanno confermato che non c’è stata alcuna irregolarità e questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.

Adesso a intervenire è stato il Codacons per voce del presidente Carlo Rienzi, che a Nuovo Tv ha detto: “Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”. Poi ha concluso, parlando apertamente di truffa ai danni della gente.

Infine, il Codacons ha dichiarato: “Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, non possono che sentirsi presi in giro”. Staremo a vedere se ci sarà la reazione ufficiale dei vertici del Grande Fratello Vip.