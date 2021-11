Uomini e Donne, la confessione dopo ben 10 anni. Alcune ferite non si rimarginano con facilità, soprattutto se riguardano sentimenti. La rivelazione di Teresanna Pugliese su Francesco Monte è avvenuta nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. Un passato non molto piacevole che Teresanna ha voluto rivelare dopo anni di silenzio.

“Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, ha subito esclamato l’ex volto del programma, conosciuta prima come tronista poi come corteggiatrice.

Il pubblico ha avuto modo di assistere in quegli anni sia alla scelta della tronista su Antonio Passarelli, poi alle vicende che hanno visto come protagonista anche Francesco Monte. Ed è proprio su quest’ultima relazione che Teresanna ha confessato qualcosa.





Da quanto rivelato dall’ex UeD, pare che sia stato proprio Francesco Monte a tradirla. Un motivo ben preciso che non ha permesso più ai due di risentirsi né vedersi: “Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito”.

Ma il rischio c’è stato e lo ha raccontato Raffaella Mennoia: “Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo“.