Teo Mammucari grande assente nella puntata di ieri de Le Iene. Ci hanno fatto caso in tantissimi: al timone dello storico programma di Neri Parenti c’era solo la meravigliosa Belen. L’argentina tuttavia ha retto botta e ha gestito tutto da grande professionista. In molti però, come dicevamo, hanno notato la mancanza del conduttore romano e sui social qualcuno si è chiesto cosa ci fosse dietro la defezione del comico. Naturalmente, dopo qualche ora, è emerso un dettaglio che spiegherebbe l’assenza di Teo Mammucari allo show di Mediaset.

A riportarlo è Tv Blog che riporta alcune indiscrezioni che si rincorrono nei corridoio di Cologno Monzese. Secondo la rivista, l’assenza di Mammucari non sarebbe legata a motivi di salute. Ed è proprio per questo motivo che il mistero prende una connotazione tutt’altro che scontata. Tra l’altro, Teo Mammucari, tramite i suoi profili social, non ha fatto sapere nulla a riguardo e la cosa è passata in sordina (o almeno credevano di farla passare così).

Leggi anche: “Oh, lo hanno detto”. Urla e caos al GF Vip, la regia censura ma si sente. Hanno fatto quel nome





Teo Mammucari grande assente nella puntata di ieri de Le Iene

In tanti però hanno sentito questo silenzio decisamente assordante e hanno cercato di darsi una spiegazione logica. Qualcuno sostiene infatti che tutto questa vicenda possa in realtà nascondere una strategia di Mediaset per, in qualche modo, destare aspettativa in vista di Sanremo.

Per chi non lo sapesse infatti, quest’anno Mediaset ha scelto di non mollare la presa sulla Rai organizzando un palinsesto pensassimo per contrastare il Festival della canzone italiana. Ma se non fosse neanche così? Quali altre ipotesi ci sarebbero sul tavolo? Qualcuno ipotizza, sempre sui social, che potrebbe esserci della maretta tra Teo Mammucari e la produzione del programma Mediaset.

Di certo non sarebbe una cosa così scandalosa anche qualora avesse problemi anche con l’altra padrona di casa o direttamente con Neri Parenti. Insomma, nessuno sa nulla a riguardo, ci arrivano soltanto ipotesi e l’unico invece che potrebbe fare chiarezza è soltanto uno: il diretto interessato che però preferisce il silenzio stampa su questa curiosa assenza a Le Iene. Cosa c’è sotto? Ancora nessuno lo sa.

Leggi anche: “Ci sono i topi, guarda”. Panico al GF Vip 7, ecco dove li hanno trovati: “Aiuto, ho tanta paura”