“Putt***? Ascoltate bene”. Bufera a Le Iene per la frase choc di Mammuccari a Belen: spunta il video-verità

Sta facendo discutere la presunta frase sessista rivolta a Belen Rodriguez da Teo Mammucari durate la puntata de Le Iene del 9 febbraio. Durante il gioco Passaparolaccia la showgirl argentina ha dovuto parlare di alcuni suoi ex (e non solo) senza mai fare direttamente il loro nome, sebbene si sia capito a chi si riferissero le sue esternazioni. In particolare è apparso chiaro il riferimento di Belen Rodriguez a Emma Marrone e Alessia Marcuzzi è parso piuttosto chiaro durante il gioco.

Sulla seconda, tirata in ballo per un presunto flirt con Stefano De Martino (poi seccamente smentito da entrambi), Belen Rodriguez a domanda diretta di Teo Mammucari ha detto: “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me”

A un certo punto Teo Mammucari consegna a Belen Rodriguez un cartoncino con il volto della persona di cui si doveva parlare: “Con questa persona c’è stato qualcosa?”. Belen a quel punto ha commentato: “Sì, però ragazzi… così sembro veramente una… cioè”. Il conduttore ha fatto una battuta: “Non ‘sembri’… stiamo parlando di te…” ha aggiunto Mammucari, suscitando l’ilarità della co-conduttrice che si è messa a ridere ed è passata oltre, senza probabilmente rendersi conto dell’allusione.





In un primo momento si è pensato a una battuta di pessimo gusto da parte del conduttore. In realtà Le Iene hanno fatto chiarezza sull’accaduto, isolando l’audio di Teo Mammucari e mostrando in un video come sono andate le cose e scagionando di fatto il conduttore: “No sembri, stai raccontando cioè…stiamo parlando di te”, per poi ridere. Il filmato è stato mostrato una seconda volta ed è stato addirittura isolato. Questo perché i più erano certi di una battuta sessista da parte di Teo Mammucari, ma così non è.

Insomma da parte di Teo Mammucari nessuna parola di troppo e nessun tipo di insulto rivolto a Belen Rodriguez durante Le Iene. Oltretutto si riesce a notare anche la reazione divertita e pacata della showgirl argentina che, se avesse ricevuto un insulto, di certo non avrebbe risposto in quel modo. Nonostante il subbuglio sui social, però, la questione è stata prontamente chiarita dalla redazione dello show di Italia1 che ha condiviso lo spezzone incriminato, in modo da poter ascoltare con attenzione ogni parola pronunciata da entrambi, video condiviso anche dalla diretta interessata.