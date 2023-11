Teo Mammucari, l’aspra critica di Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le stelle torna all’attacco o meglio non allenta la presa. Nelle ultime ore a fare storcere il naso della giornalista un video con protagonisti Teo e Kuzmina. La giurata sarebbe stata tirata in ballo dai diretti interessati e la replica non poteva che arrivare immediata. Il video inoltre ha sollevato anche un dibattito tra gli utenti dei social. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Il video di Teo Mammucari e Kuzmina non piace a Selvaggia Lucarelli. Per stuzzicare la vostra curiosità, partiamo proprio dai commenti a corredo del video della coppia di Ballando che sta facendo tanto discutere. “Ma questo è il format di bombi o passi ed è sempre stato così” e ancora: “E fatevela una risata però”. “Perché una donna di 80 anni certe cose non le fa?“.

Ironia e giocosità in Teo e Kuzmina che però non sembrano essere stati ben compresi dalla giurata. Per entrare nel dettaglio, la coppia ha realizzato un video con toni ironici. Da un lato Kuzmina ha mostrato alcune foto e rivolgendosi a Teo ha detto: “Facciamo un gioco, si chiama Bombo o passo”, e ancora: “Tu devi scegliere chi bombi e chi passi”. Detto fatto Teo Mammucari ha detto ‘si’ al gioco. A questo punto Kuzmina ha mostrato alcune foto, tra cui quella di Selvaggia Lucarelli.

Arrivata alla foto di Selvaggia, Teo ha esclamato: “Bombo!”. Inutile dire che la giurata non avrà per nulla gradito il gioco tra i due. Senza aggiungere nulla si è limitata a postare le parole di Giuseppe Candela che su X ha scritto: “Non sono bacchettone ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere che vuole “bombarsi” una signora di quasi 80 anni?”.

Non sono bacchettone ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere che vuole "bombarsi" una signora di quasi 80 anni? #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/owUUZ05Cuc — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 6, 2023

E sicuramente ci sarà da aspettarsi delle belle tra i due visti anche i precedenti. La giurata non sta di certo chiudendo un occhio nei riguardi del concorrente e i botta e risposta tra i due sono ormai rientrati nell’ordine del giorno. I fan adesso non possono che attendere che arrivi presto il momento del confronto e a quel punto…quante risate!