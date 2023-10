Ballando con le stelle 2023, clamoroso spoiler dopo appena due puntate: da dentro il programma arriva la voce, certa, sul nome del vincitore di questa edizione. Finora il programma sta regalando molte soddisfazioni agli spettatori. Meno a Milly Carlucci, che forse sperava di recuperare un po’ di terreno sul programma del sabato sera di Canale 5. Nei primi due confronti con Tu si que vales, ideato da Maria De Filippi e guidato dal trio formato da Alessio Sakara, Giulio Stabile e Martin Castrogiovanni, Ballando non è riuscito a sfondare.

Eppure i presupposti per fare bene ci sono. L’ultima puntata, infatti, ha avuto uno share migliore e avvicinato la corazzata di Maria De Filippi che ora sembra ad un tiro di scoppio. Merito della conduzione di Milly Carlucci, e di una squadra assemblata in maniera quasi perfetta: dai giudici ai concorrenti.





Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari il più competitivo

Proprio da uno di loro, Simona Ventura, arriva la bomba sulle colonne di Tv Sorrisi e canzoni. Secondo lei c’è un favorito d’obbligo. E non è lei che, ad ogni modo, sta cercando di fare tutto per arrivare fino in fondo. “Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. (…) Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare”.

“Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel”. Il favorito per Simona è Teo Mammucari: “C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro”. Teo che nella scorsa puntata è stato protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli.

“Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente”.