Tensione a Chi L’ha visto per la scomparsa di Agata Scuto. Nella puntata che andrà in onda il 12 ottobre 2022, si prospetta uno scenario incandescente. Nel programma condotto dalla fenomenale Federica Sciarelli infatti, sarà presente la madre della giovane scomparsa ad Acireale. La signora Mariella infatti sospetta di qualcuno e la donna fa nome e cognome, nonché un appello disperato. Sulla sparizione della ragazza si sospetta di colui che allora era il compagno della mamma.

Per questo, la signora Mariella farà un appello rivolgendosi all’ex convivente, finito a processo per omicidio ed occultamento di cadavere. Queste le sue parole piene di rabbia: “Rosario, dimmi dove hai nascosto il corpo di Agata”. Solo questo chiede la donna, attraverso i microfoni di Chi l’ha visto. A riferirlo è l’ufficio stampa della Rai che con una nota divulga preziose informazioni sulla puntata di stasera.

Leggi anche: “Questa ce la segniamo…”. Federica Sciarelli, inizio “col botto” a ‘Chi l’ha visto?’





Tensione a Chi L’ha visto per la scomparsa di Agata Scuto

Ma non si parlerà solo di Agata, della quale si sono perse le tracce ormai da molti anni. Da quello che fa sapere il comunicato stampa Rai, stasera Federica Sciarelli tornerà anche sul caso di Marzia, con testimonianze inedite sulla storia della giovane partita da Milano e scomparsa a Pontecagnano, in provincia di Salerno, vicenda della quale si è parlato già mercoledì scorso.

Non solo, nel corso della serata, nel programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, si dovrebbe dare spazio ancora una volta anche alla sparizione di Andrea Rabciuc, come riportato in un breve trafiletto pubblicato sul penultimo numero di DiPiùTv. Dopo l’ospitata in studio del fidanzato, avvenuta la settimana scorsa, la mamma della ragazza ha telefonato in diretta facendo un appello disperato.

Ci sarà modo anche di parlare di altri casi e non mancheranno, come sempre, le segnalazioni di persone in difficoltà, di segnalazioni di scomparsi. Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Appuntamento quindi, come ogni mercoledì, con la trasmissione di approfondimento e attualità che appassiona migliaia e migliaia di telespettatori.

Leggi anche: “L’ho vista e ho pianto”. Angela Celentano, la mamma in lacrime dopo la foto a Chi l’ha visto