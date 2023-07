Temptation Island, grosse novità in arrivo. La nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia sta riscuotendo un grande successo. L’attesa dopo lo stop di un anno era tanta e la scelta delle coppie sembra essere stata proprio azzeccata. Già sono uscite le prime segnalazioni e fioccano i commenti da parte del pubblico. In particolare i telespettatori si sono concentrati sulla storia tra Isabella e Manu. Proprio i due che sono stati accusati di aver mentito per partecipare al programma.

Mentre Isabella ha chiesto un falò di confronto dopo le accuse di Manu c’è chi li accusa: “È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!”. Manu si sente sotto pressione: “È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”. Lunedì 3 luglio ci sarà la seconda puntata di Temptation Island: cosa succederà?

Il dettaglio su Manu prima della puntata

Nell’ultimo video che anticipa la seconda puntata di Temptation Island si vedono i fidanzati uscire dal pinnettu. Tra tutti manca proprio Manu, come mai? Isabella, dopo le parole di Manu, ha subito chiesto un falò di confronto anticipato. Diverse le accuse che il fidanzato le ha rivolto, tutto ruota attorno alla situazione economica: “Sostiene che chi vive a Milano debba guadagnare almeno 6 mila euro al mese“.

Manu, inoltre, ha dichiarato: “Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che mi tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi “che c***o fai?. Ti fa sempre capire che non vali niente. Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E tutt’ora è così”.

Dal suo canto Isabella si è difesa così: “Sicuramente sbaglio i modi con cui gli dico le cose, ma io mi sento attaccata quando io queste cose gliele dico perché voglio vederlo realizzato e felice. Io voglio parlare con lui. Non ha senso restare qui. Io andrei da un’altra parte e non starei con lui, sapendo che non mi può dare certe cose”. Insomma, tra i due siamo già arrivati alla conclusione della storia?

