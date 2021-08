“Guardate quanti soldi vuole”. Bufera immediata sull’ex Temptation: fuori la cifra (e che cifra…)

L’edizione 2021 di Temptation Island si è conclusa da poco. Di certo quest’anno non sono mancati i colpi di scena. Con uscite anzitempo dal programma, coppie scoppiate, ritorni di fiamma e nuove storie intrecciate dai partecipanti con i tentatori. Insomma, come spesso è avvenuto anche in passato, il gioco delle emozioni, tentazioni e tradimenti si è rivelato fatale in molti casi e ha rappresentato la fine per alcune coppie. Non essendo presenti vip le dinamiche sono spesso ancora più imprevedibili.

Per molte persone, all’esordio in tv, la trasmissione rappresenta anche un ottimo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. O meglio, se non proprio un percorso nella televisione, il programma consente ai partecipanti di diventare in molti casi influencer a tutti gli effetti. Certo non tutti scelgono questa strada, ma la tentazione di sfruttare la notorietà per promuovere dietro pagamento prodotti o marchi c’è eccome. Ebbene, recentemente l’esperto di gossip Amedeo Venza ha polemizzato proprio con un ex concorrente di Temptation Island.

Amedeo Venza ha svelato un vero e proprio ‘tariffario’ di un’ex concorrente dell’ultimo Temptation Island. Qualcuno che ha ricevuto una mail con i prezzi proposti per un post o una story su Instagram da parte di un ex partecipante deve averla girata all’esperto di gossip. Il quale non ha risparmiato pesanti critiche all’autore del ‘prezzario’. Infatti è pur vero che questa edizione di TI è stata tra le più seguite, ma forse l’ex concorrente ha ‘sparato’ un po’ troppo in alto…





In sostanza si parla di ben 1200 euro per un singolo post o story su Instagram per sponsorizzare un prodotto, un servizio, insomma un marchio. Il commento dell’esperto di gossip Amedeo Venza è lapidario: “Guardate un po’ quanto chiedono le ‘vippone’ di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare dei prodotti!”. E aggiunge: “Ovviamente ho oscurato il nome ma meriterebbero lo spu**anamento totale! 1200 euro per una storia o un post?!!? Ma stiamo scherzando?? Ma chi sieteeee??? Che a settembre non ci ricorderemo manco i vostri nomi!”.

Dunque per Amedeo Venza la cifra richiesta dall’ex Temptation Island per una sponsorizzazione è fuori dal mondo. L’esperto di gossip ha poi specificato che si tratta di una ‘lei’ che ha partecipato appunto all’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Che dire? Di sicuro si tratta di una proposta e come tale può essere accettata o meno dalle aziende. Voi cosa ne pensate?