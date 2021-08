“Karina Cascella? Non so chi sia…”. L’opinionista di Barbara D’Urso umiliata, ormai è guerra aperta con il vip

Botta e risposta tra l’ex di Temptation Island Alessandro Autera e Karina Cascella dopo le critiche dell’opinionista nella settimana scorsa. Karina Cascella non c’era andata leggera. ” Mi fanno impazzire dal ridere quelli che fanno i reality e si sento arrivati, dei vip. Ho visto Alessandro che fa un video insieme alla sua ex dicendo non capisco perché dovete avere sempre da ridire, siamo amici – sottolinea l’opinionista – innanzitutto che chi te l’ha chiesto e anche se qualcuno ve l’avesse chiesto è perché voi avete deciso di mettere in piazza i fatti, anche quelli più intimi…ma dove andate ragazzi, tre due uno e nessuno si ricorda di voi…Non siete un caxxo di nessuno”.



“Chissà che cosa farebbero questi qui se avessero la possibilità di stare in tv per qualche tempo – continua Karina – se per una due tre puntata si gasa pensando di essere chissà chi senza non aver fatto nulla al di fuori del raccontare quante volte facevano sesso, i soldi chi li portava a casa, robe terra terra. Io nel lontanissimo 2005 l’ho fatto senza raccontare nulla di così intimo…”.



E ancora: “Chissà se partecipassero a più cose, si sentirebbero Dio. Alessandro non ti fomentare che non c’è motivo…lascia passare Ferragosto che di te non si ricorda più nessuno”. Oggi è arrivata la risposta di Alessandro Autera su Karina Cascella. “Una certa Karina Cascella che non so chi sia, ha detto che io non sono un c**zo di nessuno” ha detto Alessandro su una storia Instagram.







Alessandro poi, accusato di Karina Cascella di non pagare al tavolo delle consumazioni, proprio non ci sta di passare per quello che non paga. Per concludere Alessandro ha inserito uno screen dove si legge: “Non piangere dai“. Quindi l’hashtag hype. Lo scatto raffigura l’engagement rate del profilo della Cascella, parti a 6.29%.

I fan di Alessandro si schierano con lui: “Grandissimo Alessandro, una persona tutta d’un pezzo che non ha esitato a mandare a quel paese chi lo meritava quando è stato il momento, anziché tornare indietro frignando. Davvero, tanti complimenti per la coerenza ed essere rimasto sul pezzo!”.