“Non possiamo essere contenti”. Temptation Island 2021, a due giorni dal via scoppia il caso. Qualcosa non torna

L’edizione 2021 di Temptation Island sta per partire. Le riprese in Sardegna, all’Is Morus Relais, sono finite qualche giorno fa. Per vedere cosa succederà bisognerà aspettare il 30 giugno, data svelata pochi giorni fa con la prima foto ufficiale del conduttore, Filippo Bisciglia. “Ecco la prima foto… , stiamo tornado … Ci vediamo mercoledì 30 Giugno”, aveva scritto il padrone di casa sotto allo scatto che lo ritrae di spalle e davanti la scritta del programma sulla sabbia.



Anche quest’anno, infatti, la formula di Temptation Island resta invariata: sei coppie si divideranno in due villaggi separati per ventuno giorni e fidanzati e fidanzate saranno messi alla prova da un gruppo di single. Nel frattempo Filippo Bisciglia si è raccontato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando retroscena inediti sul programma e le sue emozioni.



“Per me un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio di Temptation Island” ha raccontato il conduttore che poi ha svelato un ‘segreto’. “Non lo immaginano ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li ritrovo davanti per la prima volta”. Tra le tematiche che verranno trattate a Temptation Island 2021 ci sarà la differenza d’età, la mancanza di attenzione, il tradimento e la difficoltà della convivenza.







E a quanto pare non mancheranno sorprese e colpi di scena. A raccontarlo è stata l’autrice del programma Raffaella Mennoia, da anni braccio destro di Maria De Filippi. “Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”. Mennoia che poi si è lasciata andare ad una riflessione sulle nuove puntate del programma.



“Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”. Un’anticipazione in piena regola. Sembra infatti che alcune coppie di Temptation Island abbiano scelto di restare insieme nonostante i problemi e le divergenze, mentre altre siano scoppiate. Di sicuro sarà una tromba d’aria di novità, proprio come quella che ha colpito il set qualche giorno fa.