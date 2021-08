“Non abbiamo niente da dirci”. Temptation Island, nuovo terremoto dopo la fine del programma: salta un’altra coppia

Continuano a tenere banco i protagonisti di Temptation Island 2021. Il programma ha segnato la fine della storia d’amore di una coppia in particolare, arrivata ai ferri corti nelle ultime puntate del reality. Lui nel villaggio si era distinto per i suoi modi non proprio sobri tra amore smodato per la palestra, un rigido regime alimentare da seguire per mantenersi in forma e manie di grandezza. I due si erano rivisti al matrimonio di altri due concorrenti, Claudia e Ste.



Ma non è cambiato nulla dalla chiacchierata fatta con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle riprese di Temptation Island 2021. “Siamo amici, non c’è più nulla, non c’è più niente. Io vedo una persona e anche lei. Ci vogliamo solo bene e io non porto rancore a nessuno”, le parole del ragazzo su di lei che negli ultimi giorni aveva scatenato il gossip su una sua presunta nuova relazione. Relazione già finita anzi, come spiega lui, mai iniziata.



È quella tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta Martina Adacher, con cui qualcosa non ha funzionato. Nelle scorse ore Carlotta, su Instagram, ha dichiarato di non frequentare più Autera, specificando che non sono mai stati assieme. Non solo: la ragazza ha raccontato che è stata ‘bloccata’ sui social da Alessandro e che all’origine dell’addio ci sarebbero “differenti visioni”.





La replica di Autera non si è fatta attendere: “Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme. Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda, e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi”. Capitolo ‘blocco’ sulle piattaforme del web: “Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi”.



E ancora: “L’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare, non vuoi essere etichettata per il tuo passato però continui a fare le stesse cose rimarrai così. Se non sapete comportarvi state a casa, rimanete nel vostro. Poi sapete che sono una persona buona. Se volevate fare 30, 40 mila followers come è successo, bastava dirmelo chiaro. Io non ce l’ho con Carlotta, lei fa la sua vita e io faccio la mia”.