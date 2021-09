“È lei il motivo della pausa”. Alessio di Temptation Island e la pornostar: la foto parla da sola

L’edizione 2021 di Temptation Island è terminata da un pezzo. Tuttavia i riflettori sono ancora accesi sulle vicende degli ex partecipanti. In molti si interrogano ad esempio sul destino di Natascia Zagato e Alessio Tanoni. Nonostante le numerose incomprensioni e i dissidi i due hanno deciso di uscire insieme dal villaggio. Ma evidentemente le cose non andavano come dovevano e infatti la storia è finita di lì a poco. Alessio ha chiesto a Natascia una pausa di riflessione.

La reazione di quest’ultima è stata affidata ad un post su Instagram in cui ha affermato che questa pausa di riflessione ha un nome. Insomma Natascia è convinta che Alessio abbia un’altra. E dire che subito dopo la rottura la stessa aveva dichiarato: “Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio”. La situazione però è poi cambiata in modo drastico. A chiarire il quadro ci ha pensato una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Già nelle scorse settimane erano arrivate delle voci sul conto di Alessio Tanoni. Ora, però, ci sono anche le foto. Siamo a Porto Cervo, una delle location più suggestive della Sardegna. Qui i vip amano trascorrere le proprie vacanze. Ebbene proprio in Costa Smeralda Alessio è stato beccato a cena con una donna. Si tratta dell’attrice di film porno Martina Smeraldi. E la stessa Deianira ora si chiede: “Sarà lei il motivo della pausa? Alessio e Martina… e lui sembrava un SANTONE. Vi avevo anticipato che lui era il meno calmino”.





Anche i follower hanno confermato con alcuni messaggi che la donna in compagnia di Alessio Tanoni è proprio la pornostar cagliaritana Martina Smeraldi. La ragazza è una delle scoperte di Rocco Siffredi e in passato è stata anche ospite a Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Insomma pare proprio che i sospetti di Natascia Zagato fossero fondati. Fine della storia?

Forse non è corretto saltare subito alle conclusioni. Effettivamente Alessio Tanoni si trovava a cena anche insieme ad altre persone, amici, conoscenti. Dunque non si trattava di un tête-à-tête, un incontro romantico a due. Che Martina Smeraldi sia solo una conoscenza di Alessio? Lui ha negato che ci fosse un’altra donna. Dopo aver condiviso la foto della sua gatta con la scritta “Lasciata sì, per lei”, l’ex Temptation Island ha scritto: “A parte gli scherzi, se mi fossi messo con qualcun’altra l’avrei sicuramente detto”.