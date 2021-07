È successo davvero di tutto durante la nuova puntata di Temptation Island. Il padrone di casa Filippo Bisciglia ha raccontato davvero bene cosa sta succedendo tra Claudia e Ste (che dovrebbero convolare a nozze ad agosto). Tuttavia, nel corso della puntata, si è parlato anche della coppia formata da Alessandro e Jessica, che hanno deciso di partecipare perché la loro convivenza non è esplosiva.

Ma cosa è successo? Alessandro Autera, dopo aver visto un video nel pinnettu, prima è è uscito a sfogarsi, per poi rientrare, gettare contro lo schermo il tappo della bottiglia, e infine, dopo un falò, è rientrato nel villaggio dove non ha contenuto la rabbia e ha rotto un vaso. Ha detto poi Alessandro:“Ho buttato anni nella storia con lei. Io ci tengo ad avere una famiglia”. Nel pinnettu di Temptation Island, il concorrente Alessandro Autera ha visto alcuni video della sua fidanzata Jessica Mascheroni a suo dire compromettenti.

Temptation Island, la rabbia di Alessandro

Nelle videoclip si vede la compagna Jessica che si è avvicinata molto al tentatore Davide, tanto che si sono fatti le coccole, flirtando liberamente. La reazione di lui non si è fatta attendere, esprimendo subito la sua voglia di andare nel villaggio delle fidanzate: “Io tutto le ho dato. Tutto. Ma questa non ha capito, io non chiamo il falò, resto qui un altro mese. Lo pago io”, ha detto Alessandro alle telecamere di Temptation Island.





Ma dobbiamo dirlo, Jessica Mascheroni a Temptation Island non si sta comportando alla grande rispetto ad Alessandro. La giovane si sta lasciando andare con il tentatore Davide confessando alle sue colleghe: “Con lui mi trovo bene. Magari ho bisogno di una persona come lui. Io e Alessandro se non convivevamo già ci eravamo mollati”.

Da quello che raccontano i due partecipanti a Temptation Island, il problema è tra le lenzuola: fanno l’amore una volta ogni due-tre mesi e, stando alle parole di lui, lei si scosterebbe quando lui le si avvicina per farle due coccole. Insomma, che questa esperienza non gli aiuti anche da quel punto di vista.