Terza puntata e grosso colpo di scena a Temptation Island 2023. Non solo il falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sotto: la sorpresa più grande arriva da un’altra coppia. Coppia che è stata assente in puntata e infatti Filippo Bisciglia, rivolgendosi agli spettatori, ha poi spiegato il motivo: “Vi sarete accorti che negli ultimi falò non erano presenti. Vediamo cos’è successo”. È successo che è scattato un bacio con il single e, subito dopo, alla richiesta del falò di confronto, la fidanzata ha ricevuto un secco rifiuto.

Galeotta fu una giornata al mare, con tanto di aperitivo. Alessia è sempre più presa dal single Lollo e dopo avere passato il pomeriggio insieme in esterna sono tornati nel villaggio delle fidanzate e, rimasti da soli in spiaggia, si sono baciati. Un bacio davanti alle telecamere che l’ha spinta a prendere una posizione rispetto al rapporto con Federico. Che a sua volta è molto attratto dalla single Carmen: non lo nega e lo ha ribadito anche nell’ultimo pinnettu.

Leggi anche: “Che tristezza pur di apparire!”. Temptation Island, colpo di scena tra Gabriela e Giuseppe: fan sconvolti. È successo poco dopo il terribile falò





Temptation Island 2023, il bacio con il single e il no al falò

Federico ha anche detto che Alessia “non ha nessuna passione, non ha hobby, sono il centro del suo mondo. Quello che ci ha portati qui è che io non provo per lei quello che lei prova per me”. E lei a quel punto ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato perché “se mi sono avvicinata a Lorenzo è perché mi ha spinto lui a farlo”. E poi: “Non posso più accettare questo comportamento, se non riesce a prendere questa decisione, la prendo io. Quindi chiedo il falò di confronto”.

Ma il secondo colpo di scena arriva poco dopo, quando Federico, messo al corrente della svolta, ha rifiutato il falò di confronto richiesto dalla compagna: “Sto provando delle sensazioni che non provavo da tempo. Non so se le ho mai provate con Alessia. Ho l’impressione che lei stessa stia affrontando un percorso per cui ho deciso di rinunciare al falò. Non è il momento”, ha spiegato a Filippo Bisciglia ribadendo il suo interesse per la single Carmen.

La reazione di Alessia? Delusa ma anche molto determinata, dopo il rifiuto di Federico: “Dimostra ancora una volta di essere un egoista. Da oggi in poi farò il mio percorso senza pensare a lui”, è stato il suo commento davanti a Filippo Bisciglia. Quindi è tornata nel villaggio delle fidanzate. Nemmeno a dirlo, tutto questo avrà delle ripercussioni nel percorso a Temptation Island di questa coppia. Basta solo aspettare la quarta puntata.