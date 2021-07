A Temptation Island 2021 Vincenza Botti si è ‘inserita’ di prepotenza nella coppia formata da Federico e Floriana. Nella terza puntata del docu reality di Canale 5 il pubblico ha visto lui fortemente preso dalla bellissima single dai capelli ricci. E anche tutta la delusione della sua fidanzata.

Dopo le lamentele di lui nei suoi confronti, a suo dire trascurata e noiosa (“Bacio più il cane che lei”), per Floriana la botta è arrivata dalla vicinanza continua con la tentatrice. I due sono sempre insieme e Vincenza fa capire di essere attratta da lui. “Va bene mettersi in gioco, ma non lo vedo interagire con altre persone – la reazione di Floriana al falò col conduttore – Io qui l’ho sempre visto attaccato a lei, l’ha scelta dal primo giorno”.

Chi è Vincenza Botti, la single di Temptation Island 2021

E ancora: “Si sta comportando con lei come si comportava con me all’inizio. Stesse identiche cose: quando gli interessa una ragazza lui è così. Era anche bloccato, imbarazzato nel parlare, come faceva con me. Come lo giustifica il suo comportamento con questa, quando mi avrà lì davanti cosa mi dirà? Se lo ricorda che è fidanzato?”. Non sappiamo come andrà a finire tra Federico, Floriana e Vincenza ma molti avranno riconosciuto la single di Temptation Island 2021.





E infatti Vincenza Botti, che è appunto la tentatrice che rischia di far barcollare la fedeltà di Federico, non è affatto alla sua prima esperienza televisiva. Nata a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nel 1995, fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. Ha studiato danza, ha vinto diversi concorsi di classico, moderno e flamenco e nel 2014 ha cominciato a partecipare ai suoi primi concorsi di bellezza.

Nel 2015 la grande occasione: Vincenza Botti sbarca a Miss Italia, dove si è classificata terza aggiudicandosi la fascia di Miss curvy. Successivamente è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin e de L’anno che verrà. Inoltre ha corteggiato Andrea Damante a Uomini e Donne, è comparsa in un cinepanettone di Massimo Boldi ed è stata selezionata tra le 40 finaliste di Miss Universe Italy 2020.