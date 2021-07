Filippo Bisciglia, risveglio fantastico. Lo scopre ore dopo la penultima puntata di Temptation Island

Temptation Island 2021, puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda lunedì 26 luglio in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti di Floriana e Federico si è conclusa dopo un secondo falò straordinario caratterizzato dalla lacrime del fidanzato, che nella scorsa puntata era stato lasciato da Floriana.

Lieto fine per la coppia nella quinta programma di “Temptation Island”. Federico ha infatti chiesto al programma la possibilità di avere un nuovo confronto, per cercare di riconquistare Floriana. “Quella trascorsa è stata la notte più lunga della mia vita – ha spiegato prima di scoppiare in lacrime – Oggi mi sento diverso, ho capito che ti devo attenzioni che non ti ho mai dato”, continua. “Ho sbagliato nei modi, – ha ammesso – sai che a me piace fare lo scemo, scherzare…”.

“Le parole che mi hai dedicato sono molto belle, non lo metto in dubbio, però tu hai questo brutto vizio di sbagliare con le parole – è stata la replica della fidanzata Floriana -, ma ti sei fatto due settimane di vacanza, mentre io piangevo. Per una volta puoi capire come mi sento io”. La ragazza, però, decide di perdonarlo: “Io da qui esco con te, ma appena torni come prima, faccio le valigie e vado via”. La coppia lascia il villaggio insieme.





Falò infuocato per Alessandro e Jessica, che nel villaggio ha stretto con il tentatore Davide e i due hanno anche dormito insieme. Baci, sospiri, non si sa cosa sia accaduto ma Alessandro è furioso e chiede un confronto immediato con la fidanzata. Appena la vede, la attacca e parte il botta e risposta. Alla fine i due escono da single e si rivedono con i rispettivi tentatori.

Come ogni settimana le avventure di Temptation Island 2021 hanno sbaragliato la concorrenza. Il viaggio nei sentimenti ha registrato 3.285.000 telespettatori, pari al 23,7% di share. Niente da fare per la Rai, che con il film Brooklyn arriva a 2.416.000 spettatori, 13.6%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli raccoglie 958.000 spettatori, 5.6%, mentre Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 656.000 spettatori, con lo share del 4.3%. Rai3 Report registra 675.000 spettatori, con il 3.9% di share. Rete4 Controcorrente 819.000 spettatori, 4.9%. La7 Al Vertice della Tensione 629.000 spettatori, 3.7%.